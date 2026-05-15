다온닭강정, 배달 운영 시스템 강화

AI 핵심 요약beta
- 다온닭강정이 배달 중심 외식 시장 변화에 대응해 운영 시스템 강화와 브랜드 경쟁력 개선에 나섰다고 밝혔다.
- 매장 운영 데이터로 주문 흐름·고객 반응을 분석해 메뉴 구성과 동선, 고객 응대 등 운영 프로세스를 개선하고 있다.
- 현장 문제와 고객 반응을 반영해 시스템을 보완하며 고객 만족도와 운영 안정성을 높이고, 서비스와 메뉴 완성도를 지속 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 외식 브랜드 다온닭강정이 배달 중심 외식 시장 변화에 대응하기 위해 운영 시스템 강화와 브랜드 경쟁력 개선에 나서고 있다고 밝혔다.
최근 외식업계는 배달 플랫폼 중심 소비가 확대되면서 운영 효율성과 안정성이 주요 과제로 떠오르고 있다. 인건비와 원재료비 상승, 소비 트렌드 변화 등의 영향으로 외식 브랜드들의 운영 전략 변화도 이어지고 있다.
다온닭강정은 현재 운영 중인 매장 데이터를 기반으로 주문 흐름과 고객 반응 등을 분석해 메뉴 구성과 운영 프로세스를 개선하고 있다고 설명했다. 또한 배달 중심 운영 환경에 맞춘 동선 구성과 고객 응대 체계, 메뉴 운영 효율화 등을 통해 운영 시스템을 정비하고 있다고 밝혔다.
브랜드 측은 실제 매장 운영 과정에서 발생하는 문제점과 고객 반응 데이터를 반영해 운영 체계를 보완하고 있으며, 이를 통해 고객 만족도와 브랜드 운영 안정성을 높이는 방향으로 시스템 개선을 진행 중이라고 전했다.
다온닭강정 관계자는 "배달 중심 외식 시장 확대에 따라 운영 데이터 분석과 현장 경험 기반의 시스템 개선이 중요해지고 있다"며 "메뉴 운영과 서비스 품질, 운영 프로세스 전반의 완성도를 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com