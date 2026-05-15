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플래티어, 1분기 매출 86억원·전년比 10% ↑

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AI 핵심 요약

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  • 플래티어는 15일 1분기 매출 86억원, 전년 대비 10.1% 증가했다고 밝혔다.
  • 수익성 높은 AX 솔루션 매출이 24.6% 급증해 손실을 33% 줄이며 실적 개선을 이끌었다.
  • 에이전틱 AI 기반 AX·커머스·DX·AI CX 사업이 대형 프로젝트와 해외 계약을 확대하며 성장 모멘텀을 확보했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AX 솔루션 24.6% 급증…에이전틱 AI '엑스젠' 성장 견인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어는 올해 1분기 매출액이 86억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다고 15일 밝혔다. 수익성이 높은 AX 솔루션 매출 비중이 확대되면서 기업의 이익 구조가 체질적으로 개선되고 있다는 평가다.

회사에 따르면 특히 수익성이 높은 AX 솔루션 매출이 24.6% 급증하며 전체 성장을 견인했다. 당기 순손실은 11억8000만원으로 적자가 지속되었으나, 고수익 사업 위주의 매출 구성 변화를 통해 전년 동기 대비 손실 폭을 약 33% 대폭 개선하는 성과를 거뒀다.

성장의 핵심 동력인 에이전틱 AI 기반 엔터프라이즈 AX 사업은 본격적인 수익 발생 단계에 진입했다. 지난해 3분기 출시된 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'은 출시 3개월 만에 국내 주요 유통 대기업의 프로젝트 수주를 시작으로, 올해 1분기 해당 기업의 전사 에이전틱 AI 프로젝트를 추가로 확보하며 고객사 내 솔루션 도입 범위를 성공적으로 확장했다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

또한 제주은행 프로젝트까지 연이어 확보하며 사업 영토를 넓히는 데 성공했다. 현재 금융, 공공, 방산, 조선 등 다양한 산업 영역의 고객사들과 진행 중인 기술 검증(PoC) 성과를 바탕으로 올해 강력한 실적 확대의 기반을 마련했다.

또한 커머스 AX 엔지니어링 사업은 전년 동기 대비 7% 이상 성장하며 견조한 실적을 기록했다. 올인원 AI 네이티브 맞춤형 커머스 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'를 기반으로 한섬몰 고도화 및 라이프스타일 버티컬 플랫폼 리뉴얼을 성공적으로 완료하며 기술력을 입증했다. 특히 이커머스 환경에 에이전틱 AI 기술을 접목한 '에이전틱 커머스' 수요가 시장 전반으로 확산됨에 따라 2분기 이후 수익성 개선에 대한 기대감을 높이고 있다.

인텔리전트 DX 사업은 글로벌 시장 확대를 위한 전략적 교두보를 마련했다. 미국 IT 솔루션 기업 'Stagil' 및 캐나다 디지털 광고 솔루션 기업 '애드기어(AdGear)'와 DX 솔루션 공급 계약을 체결하며 해외 사업의 기틀을 다졌다. 또한 국내에서는 네이버파이낸셜에 자사 ITSM 솔루션 '마틸다(Matilda)'를 공급하고 프로젝트를 성공적으로 완수하며 제품의 안정성과 신뢰성을 동시에 입증했다. 아울러 컬리, 현대모비스, SK하이닉스 등 주요 대기업에 솔루션을 공급하며 기업의 AX 수요 증대에 따른 수혜를 톡톡히 입고 있다.

AI CX 사업 부문 역시 견조한 성장세를 유지하고 있다. AI 개인화 마케팅 솔루션 '그루비(groobee)'는 현대이지웰을 비롯하여, '엑스투비'를 기반으로 AI 커머스 환경을 성공적으로 구축한 AWW몰 등 신규 고객사를 추가로 확보하며 시장 내 입지를 더욱 공고히 했다. 이와 함께 새롭게 선보인 '젠서 GEO(genser GEO)', '젠서 디스커버리(genser Discovery)' 등 SaaS형 에이전틱 커머스 솔루션들이 대기업과의 PoC를 거쳐 상반기 중 본격적인 매출 성장에 기여할 것으로 전망된다.

이상훈 플래티어 대표는 "지난해 4분기 흑자 전환에 성공한 이후, 올해 1분기는 AX 솔루션 전문 기업으로서의 실질적인 성과와 성장 잠재력을 다시 한번 증명한 시기였다"며 "고도화된 'AX 파운드리(AX Foundry)'를 기반으로 에이전틱 AI 솔루션의 표준을 제시하고, 급증하는 글로벌 AX 수요에 선제적으로 대응하여 압도적인 성장 모멘텀을 확보하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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