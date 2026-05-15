首尔"天空影院"正式开放 打造夜间电影文化空间

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国首尔市政府15日表示，当天起，位于首尔电影中心的楼顶影院"天空影院"将正式开放，并同步扩大面向市民的电影教育与体验项目。

【图片=首尔市提供】

首尔电影中心于去年11月开馆，目前日均访客约600人次，平均预售率达到86%，已逐渐成为市民常去的城市文化空间。中心目前通过举办电影节、试映会、屋顶露天放映、市民体验活动以及电影教育培训等项目，持续强化"市民参与型电影文化空间"功能。

"天空影院"将于每周五晚8时运营，观众可在南山与忠武路夜景映衬下观看电影、欣赏音乐并休闲放松。影院还计划推出音乐电影、青春电影、经典电影特别展等户外放映活动，并安排导演、演员见面会以及独立艺术电影特别展等市民参与项目。

首尔电影中心自6月起将推出"智能手机电影制作实习"课程，让市民亲身体验从策划、拍摄、剪辑到放映的完整电影制作流程，并鼓励参与短片创作。

此外，中心还将举办"忠武路胡同散步"等体验活动，市民可与电影人一起漫步忠武路，并体验手机影像制作；同时还将推出融合电影与咖啡文化的"Cinema & Coffee"活动，让市民在日常生活中更轻松接触电影文化。

面向青少年的电影营每年举办两次，通过电影职业体验、短片拍摄与放映等内容，为学生提供职业探索机会。今年2月举行的冬令营共有61名中学生和高中生参与，并完成了5部短片电影制作与放映。

首尔电影中心表示，未来将继续把中心打造为集放映、教育、体验与社区交流于一体的市民参与型电影文化平台。即使6月起转为收费运营，也将持续建设市民能够轻松长期利用的公共电影文化空间。

首尔电影中心还正与忠武路周边商圈展开合作，推动电影文化与地区经济共同发展。

市民观影后，可顺道游览忠武路胡同，并体验周边餐厅和咖啡馆。目前，附近商家已推出凭电影票享受饮品折扣、赠送单品等联动优惠活动。

今年4月3日，首尔电影中心与乙支明宝胡同商人会签署合作备忘录（MOU），建立地区商圈合作体系。双方计划通过联动电影节、主题展、户外放映等活动，共同开展宣传，并制作"忠武路美食地图"等项目，打造融合电影与地方商业的文化街区。

首尔市表示，随着"天空影院"带动夜间观众增加，未来还将进一步扩大与忠武路商圈联动的夜间文化及消费促进模式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社