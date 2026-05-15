창원시, 대외 불확실성 대응 대책 보고회…재정 집행 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 15일 시청에서 지방재정 신속집행 대책보고회를 열고 대외 불확실성 대응 방안을 논의했다
- 시는 신속집행 목표 달성을 위해 부서별 추진상황 점검과 대규모 투자사업 예산 집행·공정 관리를 강화해왔다
- 장금용 권한대행은 상반기 내 계획 예산을 속도감 있게 집행해 민생 안정과 지역 경제 활력 제고에 힘쓸 것을 주문했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 15일 시청에서 장금융 시장 권한대행 주재로 2026년 상반기 지방재정 신속집행 대책보고회를 열고 중동 정세 등 대외 불확실성에 대응한 재정 집행 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 보고회에는 대규모 투자사업을 맡은 15개 부서장이 참석해 사업 추진과 재정 집행 과정에서의 장애 요인을 점검했다.
시는 그간 신속집행 자체 목표율 65% 달성을 위해 전 부서 추진상황 점검보고회와 구청별 방문 컨설팅을 진행해 왔다. 아스콘 등 원자재 가격 급등과 행정절차로 인한 부서 애로사항도 파악해 대응해왔다.
1분기 투자부문 실적 제고를 위해 대형 사업 예산 집행을 독려하고 사업별 공정 관리도 강화했다.
장금용 권한대행은 "대외 여건 변화가 지역 경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 공공 부문의 적극적이고 선도적인 역할이 중요한 시점"이라며 "지방선거 등 대외 일정에 흔들림 없이 민생 경제 안정을 최우선에 두고 상반기 내 계획된 예산을 속도감 있게 집행해 달라"고 말했다.
이어 "대규모 투자사업의 집행 결과가 전체 실적에 큰 영향을 미치는 만큼 15개 부서장은 책임감을 가지고 집행 상황을 직접 챙겨달라"고 당부했다.
시는 지난해 하반기 지방재정 적극집행 평가에서 경남도 내 우수지자체로 선정돼 1억 원의 인센티브를 확보했다. 시는 올해 상반기에도 재정 적극 집행을 통해 지역 경제에 활력을 더한다는 방침이다.
news2349@newspim.com