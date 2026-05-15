광명시 "정책과 도시 디자인 잇는 공공디자인 로드맵 구축"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'제2차 광명시 공공디자인 진흥계획 수립 용역' 착수보고회 개최

공공디자인 방향과 2027년부터 2032년까지 중장기 실행 전략 논의

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 급격한 도시 변화에 발맞춰 주요 정책과 도시 디자인을 유기적으로 연결하는 공공디자인 로드맵을 구축한다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 15일 오전 시청 중회의실에서 열린 '제2차 광명시 공공디자인 진흥계획 수립 용역' 착수보고회에 참석해 발언하고 있다. [사진=광명시]

시는 15일 시청 중회의실에서 '제2차 광명시 공공디자인 진흥계획 수립 용역' 착수보고회를 열고 광명의 정체성을 반영한 공공디자인 방향과 2027년부터 2032년까지 5년간의 중장기 실행 전략을 논의했다고 밝혔다.

시에 따르면 이번 계획의 핵심은 개별적 디자인 사업을 탈피해 시 주요 정책과 사업이 지닌 가치와 방향성을 도시 공간 전반에 유기적으로 담아내는 '통합적인 디자인 관리 체계'를 확립하는 것이다.

현재 시 전역에서 진행 중인 광명시흥 3기 신도시 조성 등 대규모 도시 개발 사업은 물론 정원도시·스마트도시·탄소중립 등 광명시의 핵심 중장기 정책을 공공디자인과 유기적으로 연계하는 데 초점을 맞춘다.

시민이 일상에서 안전과 편의, 쾌적한 도시환경 등 삶의 질 향상을 체감할 수 있는 새로운 공공디자인 모델을 구현할 계획이다.

이를 위해 시는 기초조사와 실태 분석을 바탕으로 중장기 전략을 마련하고 광명시 특성에 맞춘 디자인 시범사업을 발굴할 예정이다.

또한 시대 변화를 반영해 기존 가이드라인과 표준디자인을 개선하는 한편 디자인 사업 계획 수립 전 디자인 과정에 시민들이 직접 참여할 수 있는 구체적인 방안도 함께 도출할 계획이다.

시는 향후 부서 간 긴밀한 협의와 전문가 자문은 물론 시민 의견을 적극적으로 수렴하는 등 계획의 완성도를 높여갈 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 15일 오전 시청 중회의실에서 열린 '제2차 광명시 공공디자인 진흥계획 수립 용역' 착수보고회에 참석해 발언하고 있다. [사진=광명시]

내년 상반기까지 최종 계획 수립을 마무리하고 이를 공공디자인 진흥위원회 심의와 각종 시설물 설치 기준으로 활용할 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "도시의 디자인은 단순히 보기 좋은 것을 넘어 시민의 삶의 질과 안전에 직결되는 핵심적인 요소"라며 "도시가 빠르게 변화하고 있는 만큼 광명만의 정체성과 가치가 담긴 공공디자인 체계를 구축해 시민이 체감할 수 있는 품격 있는 도시 공간을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com