아이엘, 美 전직 연방하원 의원단 천안 스마트팩토리 방문

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 미국 전직 연방하원 의원단(FMC)을 천안 스마트팩토리에 초청해 휴머노이드 로봇과 전고체배터리 분야의 협력 방안을 논의했다고 15일 밝혔다.

FMC의 제10차 방한 프로그램 중 첨단 제조 및 미래 모빌리티 산업 협력을 위한 일정으로 진행된 이번 방문에서 아이엘은 국내 제조기업 가운데 대표 방문 기업으로 선정됐다.

회사에 따르면 방문단은 현장에서 휴머노이드 로봇이 적용된 생산 공정, 데이터 기반 운용 및 학습 구조, 전고체배터리 연구개발 현황 등을 직접 확인했다. 특히 산업 현장에서 로봇이 반복 운용되며 데이터가 축적되고 성능이 개선되는 운영 구조에 높은 관심을 보였다.

미 전직 연방의원단 아이엘 스마트팩토리 방문. [사진=아이엘]

아이엘은 글로벌 휴머노이드 기술과 국내 제조 데이터를 결합한 피지컬AI 운영 모델을 제시했다. 우주 환경에서 검증된 전고체배터리 기술과 3D 집전체, 3D 프린팅 기반 배터리 기술을 바탕으로 휴머노이드 로봇 및 차세대 모빌리티 분야에서의 적용 가능성을 소개했다.

아이엘 관계자는 "이번 방문은 당사의 로봇·피지컬AI·전고체배터리 기술이 실제 산업 적용 가능성을 바탕으로 협력 대상으로 논의됐다는 점에서 의미가 있다"고 말했다. 회사는 이번 방문을 계기로 북미 시장 진출을 위한 협력 기반을 강화하고 향후 현지 파트너십 및 사업 기회를 단계적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com