목요일·음력 4월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월21일(목요일·음력 4월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 잃어버린 행복이 스며들겠다.
72년생 : 사업이 크게 일어나 돈이 쌓여만 가겠다.
84년생 : 하는 일마다 대박이 날 수 있겠다.
96년생 : 무엇을 하든 뜻대로 이루어지겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 생각보다 기대했던 것 보다 성과가 매우 크겠다.
73년생 : 갈등관계가 인정받으며 신뢰관계가 되겠다.
85년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
97년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻을 수 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 밀착관계 보다는 바라보는 관계가 더 좋겠다.
74년생 : 다시 신발 끈 매고 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
86년생 : 투자하기에 매우 좋은 기회가 되겠다.
98년생 : 원했던 것을 가질 수 있는 기회가 오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 어렵던 문제가 풀려나가겠다.
75년생 : 힘든 상황은 가고 쉬운 상황만 있겠다.
87년생 : 나를 잠들게 하는 연인이 찾아오겠다.
99년생 : 창밖의 연인 사이가 될 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 간절하게 기도하면 성취할 수 있겠다.
76년생 : 효율과 능률이 오르겠다.
88년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
00년생 : 명예를 높이는 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 돈과 권력이 따라 오는 운세이겠다.
77년생 : 자신의 생각대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
89년생 : 사업을 확장하는 것이 좋겠다.
01년생 : 마음의 상처를 받는 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 사람들로부터 크게 인심을 얻겠다.
78년생 : 하는 일마다 뜻대로 성공하겠다.
90년생 : 일을 벌이는 것도 좋겠다.
02년생 : 돌아오지 않을 사람을 기다리는 것은 부질없겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 고군분투한 만큼 결과가 좋겠다.
79년생 : 꿈과 희망을 품고, 행동하는 것이 좋겠다.
91년생 : 용기를 내어 뜻을 펼쳐 보여야 하겠다.
03년생 : 너무도 조용한 분위기가 엄습해 오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 원하는 바를 모두 손에 쥘 수 있겠다.
80년생 : 통장에 돈이 꽂히기 시작하겠다.
92년생 : 주변 사람들과 조화를 이루어 나가겠다.
04년생 : 따뜻한 온기가 손끝으로 다가오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 재수 좋은 것을 만나겠다.
81년생 : 매사 일들이 잘 풀려나가겠다.
93년생 : 텅텅 빈 지갑만 남을 수 있겠다.
05년생 : 말을 건네기가 어색한 분위기가 힘들겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 모든 것이 돈으로 귀결되겠다.
82년생 : 새롭게 시작하는 것이 좋겠다.
94년생 : 큐비트 화살이 가슴을 뚫고 사랑이 시작되겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 인기와 돈이 함께 들어오겠다.
83년생 : 또 다시 운명의 페이지를 넘기겠다.
95년생 : 연습도 없이 무대에 올려질 수 있겠다.