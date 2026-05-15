차이커뮤니케이션, AI 크리에이티브 에이전트 '차차 스튜디오 에이전트' 개발

200여개 매체 가이드라인 반영, 3분기 사내 운영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 광고 솔루션 기업 차이커뮤니케이션은 광고 기획·제작 과정에서 반복적으로 발생하는 배너 리사이즈와 검수 업무를 자동화하는 광고 도메인 특화 AI 크리에이티브 에이전트 '차차 스튜디오 에이전트(CHACHA Studio Agent)'를 개발하고 베타 테스트를 거쳐, 6월 정식 운영한다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 CHACHA Studio Agent는 원본 배너 1장을 입력하면 AI가 배너 내 로고, 카피, CTA, 제품 비주얼 등의 레이아웃 구조와 우선순위를 분석해 다양한 매체 규격에 맞는 광고 배너 베리에이션을 자동 생성하는 플랫폼이다. 한 번의 클릭으로 수십 종의 매체 사이즈를 제작할 수 있으며, GDN, Meta, GFA 등 200개 이상 주요 매체의 Safe Zone 등 광고 송출 가이드라인도 결과물에 반영할 수 있다.

차이커뮤니케이션 로고. [사진=차이커뮤니케이션]

특히 이번 플랫폼은 국내 광고 시장의 복잡한 운영 기준을 반영했다는 점에서 의미가 있다. 최근 글로벌 광고업계에서는 생성형 AI를 활용한 크리에이티브 자동화 경쟁이 확대되고 있지만, 국내 광고 시장은 매체별 규격과 Safe Zone 등 운영 기준이 복잡해 실제 송출 가능한 결과물을 제작하는데 여전히 많은 수작업이 필요한 상황이었다.

차이커뮤니케이션 관계자는 "CHACHA Studio Agent는 광고 제작 현장에서 반복적으로 발생하는 리사이즈와 검수 부담을 줄이고, 기획자와 디자이너가 더 많은 아이디어를 빠르게 실험할 수 있도록 돕는 플랫폼"이라며 "앞으로도 업무 및 운영 자동화 에이전트, 브랜드 진단 및 인사이트 제공 에이전트 등 다양한 영역의 AI 에이전트를 준비해 광고 제작 전반의 생산성을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 차이커뮤니케이션은 3분기 사내 정식 운영을 거쳐 플랫폼 안정화 작업을 진행할 예정이다.

nylee54@newspim.com