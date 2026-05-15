调查：在韩外国人成韩国旅游新消费群体

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国文化体育观光部与韩国观光公社（旅游发展局）近日发布的《在韩外国人旅游市场现状调查》报告显示，在韩居留外国人正成为韩国国内旅游市场的重要消费群体，并有望成为吸引海外游客来韩旅游的新渠道。

【插图=AI生成】

报告称，目前在韩外国人约258万人，约占韩国总人口的5%。调查以1000名在韩外国人为对象，旨在分析其旅游消费特征，并将相关结果用于韩国旅游振兴战略制定。

结果显示，在过去一年间（2024年11月至2025年10月），在韩外国人的当日旅游经历率为69.1%，住宿旅游经历率为58.8%。受访者年均进行3.7次当日旅行和2次住宿旅行。

在旅游偏好方面，85.7%的受访者表示喜欢自然风景类旅游，64.2%偏好美食体验。另有93.8%的受访者选择自由行，显示出较强的自主旅行倾向。

调查还显示，在韩外国人人均旅游支出约为26.6万韩元，对韩国内需消费形成实际带动作用。

从居留身份来看，专业就业人员的住宿旅游经历率最高，为74%，平均住宿旅行次数达到3.11次；留学生的当日旅游经历率最高，达到79.1%。

从旅游目的地分布来看，当日旅行主要集中于京畿道、首尔、釜山、江原道和仁川等地区，而住宿旅游则更多流向江原道、釜山、济州岛等非首都地区。

调查还显示，85.9%的受访者计划在未来一年继续在韩国国内旅行，平均计划旅行次数为4次。此外，66.3%的受访者表示愿意邀请本国朋友或熟人来韩旅游。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社