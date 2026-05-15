"선생님 사랑합니다"...카네이션 머리띠 쓰고 선율로 전한 마음

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신도중학교, 15일 스승의 날 맞아 야외 음악회 열어

오케스트라·합창단 협연에 교사들 휴대폰 꺼내 촬영

2022년부터 이어온 전통...학생 자발적 참여 돋보여

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = "중1 담임선생님 덕분에 중학교 생활이 행복한 순간들로 가득 찼습니다. 수업뿐 아니라 다양한 활동과 경험을 할 수 있게 늘 신경 써주셔서 학교가 더 즐거운 곳이 됐습니다. 오늘 이 공연으로 그 감사한 마음을 꼭 전하고 싶었습니다."

전교회장 이정원 신도중학교 학생(!6)은 15일 열린 '스승의 날 기념 관현악·합창 연합 연주회'에서 이같이 말하며 선생님들에 대한 감사의 마음을 밝혔다.

스승의 날 아침, 서울 은평구 신도중학교 신관 1층 계단 무대 앞에서는 잔잔한 선율이 흘러나왔다, 교복 위에 악기를 든 오케스트라단과 붉은 카네이션 모양의 머리띠를 맞춰 쓴 합창단이 무대를 꾸렸다.

공연이 시작되자 교사들은 하나둘 휴대전화를 꺼내 들고 학생들의 연주와 노래를 촬영하기 시작했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 신도중학교가 15일 스승의 날을 맞아 '스승의 날 기념 관현악·합창 연합 연주회'를 열었다. 2026.05.15 hyeng0@newspim.com

이날 오전 7시 50분부터 약 40분간 열린 스승의 날 기념 연주회는 신도중학교가 2022년부터 이어온 대표 행사다. 올해도 학생회, 신도중 오케스트라, 중창단, 교사, 지역 오케스트라가 함께 참여해 등교맞이 공연 형식으로 진행됐다.

무대는 이정원 신도중 전교회장과 손연재 신도중 오케스트라 부장의 진행으로 시작됐다. 연주곡은 '스승의 은혜', 쇼스타코비치 '왈츠 2번', '언제나 몇 번이라도' 등으로 구성됐다.

특히 교내 합창단과 중창단, 교사, 은평 오케스트라까지 학교와 마을이 함께한 협연이 조화를 이뤘다.

스승의 날 기념 연주회에서는 학생들의 자발성이 돋보였다. 학생회는 공연 기획과 운영을 맡았고 합창단은 별도의 오디션 없이 학생회 전원과 희망 학생이 참여했다.

이정원 전교회장은 "공식적인 자리에서 선생님들께 감사의 마음을 전할 수 있어 의미 있었다"며 "준비 과정에서 친구들과 함께 연습하며 더 많이 소통할 수 있었다"고 말했다.

오케스트라는 교내 동아리를 넘어 지역과 연결성을 갖고 있다. 신도중 오케스트라는 2022년 창단 이후 꾸준히 이어져 왔으며 은평마을 오케스트라·은평 '꿈' 오케스트라와 협업하고 있다. 지역 오케스트라는 박성원 지휘자가 2018년부터 운영해온 단체로 학교와 연계해 강사 지원과 합동 연주를 이어왔다.

다만 운영 여건은 녹록지 않다. 학교 측에 따르면 서울시교육청으로부터 2023년과 2025년에 오케스트라 운영 예산을 지원받았지만 올해는 예산이 확보되지 않았다. 현재는 강사 일부를 위촉해 방과후 형태로 운영하고 있으며 학생들은 개인 악기를 사용하는 경우가 대부분이다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 신도중학교가 15일 스승의 날을 맞아 '스승의 날 기념 관현악·합창 연합 연주회'를 열었다. 2026.05.15 hyeng0@newspim.com

그럼에도 학생들의 지속적인 참여로 활동이 이어지고 있다. 손연재 오케스트라 부장은 "여러 사람이 소리를 맞추는 과정이 가장 어렵지만, 완성된 연주 후 박수를 들을 때 가장 뿌듯하다"고 말했다.

신도중학교의 음악 활동은 지역으로까지 확장되고 있다. 근래에는 은평문화예술회관 등에서 초·중·고 및 대학생 연합 공연을 진행해 왔고 마음 방과후센터와도 협력 관계를 유지하고 있다.

이소영 신도중 음악과 부장은 "지역 내 학생 참여 규모가 큰 편이라 마을 오케스트라와의 협업이 지속되고 있다"고 설명했다.

이날 행사에는 교육청 관계자와 지역 인사들도 참석해 학생과 교사를 격려했다. 오케스트라 단원과 합창 단원은 "선생님 사랑합니다"라는 메시지와 함께 공연을 마무리했고 교사뿐 아니라 급식, 행정 교직원 등 학교 구성원 전체에 대한 감사 인사도 전했다.

hyeng0@newspim.com