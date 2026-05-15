삼성전자 사장단 "국민께 사과"…노조에 조건없는 대화 제안

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전영현·노태문 등 공동 사과문 발표 "회사 내부 문제로 시간 허비 못해"

총파업 우려 속 경영진 직접 진화 나서…"국가경제 버팀목 되겠다"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 사장단이 노사 갈등과 총파업 우려가 커지는 상황과 관련해 대국민 사과문을 발표하고 노조에 조건 없는 대화를 제안했다.

삼성전자 사장단은 15일 발표한 공동 사과문에서 "저희 삼성전자의 노사 문제로 국민들과 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸다"며 "삼성전자 사장단은 무거운 책임감을 느낀다. 깊이 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

사장단은 "성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데 이를 제대로 살피지 못했다"고 언급했다. 이어 "지금은 매순간 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대"라며 "회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없다"고 강조했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

그러면서 노조를 향해 대화 재개를 공식 요청했다. 사장단은 "노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건 없이 열린 자세로 대화에 임할 것"이라며 "노조도 국민들의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 거듭 요청드린다"고 밝혔다.

또 "지금보다 내실 있는 경영과 끊임없는 기술 혁신, 과감한 미래 투자로 국가 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되겠다"고 덧붙였다.

이번 사과문에는 전영현 대표이사 부회장과 노태문 대표이사 사장을 비롯해 김수목, 김용관, 김우준, 김원경, 남석우, 마우로 포르치니, 박승희, 박용인, 박홍근, 백수현, 송재혁, 용석우, 윤장현, 이원진, 최원준, 한진만 등 주요 사장단이 이름을 올렸다.

업계에서는 삼성전자 노사 갈등이 장기화하고 총파업 가능성까지 거론되자 경영진이 직접 여론 진화와 대화 복원에 나선 것으로 보고 있다. 특히 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 경쟁이 치열해지는 상황에서 생산 차질 우려가 커지자 국민 여론과 정부 우려를 의식한 메시지라는 해석이 나온다.

다음은 삼성전자 사장단 공동 사과문 전문이다.

<국민 여러분께 사과드립니다>

저희 삼성전자의 노사 문제로 국민들과 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸습니다.

성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데, 이를 제대로 살피지 못했습니다.

삼성전자 사장단은 무거운 책임감을 느낍니다.

깊이 고개 숙여 사과드립니다.

지금은 매순간 마다 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대입니다.

회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없습니다.

저희 사장단은 현재의 경제상황과 대한민국의 먼 미래를 보며 머리를 맞대고 지혜를 모으겠습니다.

노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건없이 열린 자세로 대화에 임할 것입니다.

노조도 국민들의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 거듭 요청드립니다.

지금보다 내실 있는 경영과 끊임없는 기술 혁신, 과감한 미래 투자로 국가 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되겠다는 약속을 드리면서 다시 한번 고개 숙여 사과드립니다.

삼성전자 사장단 일동

대표이사 부회장 전영현, 대표이사 사장 노태문, 김수목, 김용관, 김우준, 김원경, 남석우, 마우로 포르치니, 박승희, 박용인, 박홍근, 백수현, 송재혁, 용석우, 윤장현, 이원진, 최원준, 한진만

syu@newspim.com