외국인 4.8조 던졌다…코스피 4% 급락·매도 사이드카 발동

AI 핵심 요약beta
- 코스피가 15일 장중 급락하며 사이드카가 발동했다.
- 외국인·기관 매도에 코스피가 7603.05까지 밀렸다.
- 코스피200 선물 급락으로 한 달여 만에 재발했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스피200 선물 5% 급락에 프로그램 매도호가 일시 정지
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 15일 장 초반 사상 처음으로 8000선을 돌파했던 코스피가 급락세로 돌아서며 매도 사이드카까지 발동됐다. 외국인과 기관의 대규모 차익실현 매물이 출회되면서 지수는 7600선대로 밀려났다.
한국거래소에 따르면 15일 오후 1시 27분 기준 코스피는 전 거래일보다 378.36포인트(4.74%) 내린 7603.05에 거래되고 있다. 개인이 5조4198억원을 순매수하고 있지만 외국인과 기관이 각각 4조8342억원, 7340억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.
이날 오후 1시 28분 49초에는 코스피 시장에서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동됐다. 발동 당시 코스피200 선물 가격은 전일 종가(1245.50포인트) 대비 5.09% 하락한 1182.00포인트를 기록했다. 코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 한 달여 만이다.
시가총액 상위 종목들도 대부분 급락세를 나타내고 있다. 삼성전자(-6.50%), SK하이닉스(-5.74%), 삼성전자우(-6.04%), SK스퀘어(-6.23%), 현대차(-2.18%), LG에너지솔루션(-4.07%), 두산에너빌리티(-4.95%), HD현대중공업(-4.32%), 삼성바이오로직스(-0.97%) 등이 일제히 하락 중이다. 삼성전기(0.10%)는 소폭 상승하고 있다.
코스닥도 동반 약세다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 44.65포인트(3.75%) 내린 1146.44를 기록하고 있다. 외국인이 736억원 어치 사들이고 있으며, 개인과 기관은 각각 146억원, 87억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(-3.77%), 에코프로비엠(-6.32%), 에코프로(-6.68%), 레인보우로보틱스(-3.21%), 코오롱티슈진(-2.10%), 삼천당제약(-3.09%), 리노공업(-8.49%), 리가켐바이오(-0.92%), HLB(-0.94%), 에이비엘바이오(-4.30%) 등이 떨어지고 있다.
rkgml925@newspim.com