부안군, 고향사랑기부금 활용 생태정원 관광명소 부상

AI 핵심 요약beta
- 부안군이 고향사랑기부금으로 15일 비플래닛 생태정원을 조성했다고 밝혔다
- 황무지였던 부안누에타운 인근 부지가 꽃양귀비가 만개한 생태정원으로 탈바꿈했다
- 야생벌 보호 위해 비호텔 추가 조성하고 환경교육·체험 프로그램을 확대할 계획이다
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환경보전·관광 활성화 연계 체험형 생태공간 확대
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 고향사랑기부금을 활용해 조성한 생태정원 '비플래닛(Bee Planet)'이 붉은 꽃양귀비 물결로 관광객들의 관심을 끌고 있다.
군은 변산면 부안누에타운 인근 유휴부지 약 9만9173㎡ 규모에 꽃양귀비를 식재해 비플래닛 정원을 조성했다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 고향사랑기금 ESG 환경사업인 '야생벌 붕붕이를 지켜주세요' 사업의 일환으로 추진됐다. 최근 꽃양귀비가 만개하면서 과거 황무지였던 공간이 벌과 꽃이 공존하는 생태정원으로 탈바꿈했다는 평가다.
군에 따르면 꽃양귀비 군락은 아름다운 경관 조성과 함께 야생벌과 꿀벌의 먹이원을 확대해 생물다양성 회복에도 도움을 주고 있다.
부안군은 앞으로 야생벌 서식시설인 '비호텔(Bee Hotel)'을 추가 조성하고 환경교육과 체험 프로그램도 확대 운영할 계획이다.
군 관계자는 "고향사랑기부금이 지역 환경 복원과 새로운 관광자원 조성으로 이어지고 있다"며 "많은 관광객이 비플래닛 정원을 찾아 부안의 자연을 즐기길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com