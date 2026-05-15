천호성 "전북형 유보통합 지원체계 확대"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 후보가 15일 전북형 유보통합 선도 모델 구축을 위한 4대 지원 정책을 발표했다.
- 모든 영유아에 동일 급·간식비와 외국인 유아에 국적·기관 구분 없는 동일 보육료를 지원하겠다고 했다.
- 어린이집 교사 수당을 유치원 교사 수준으로 올리고 환경개선·교재교구비 동등 지원 및 전담부서·TF를 확대하겠다고 했다.
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보육전문인 참여 TF 구성 통한 전담체계 구축 추진
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 15일 유보통합 정책의 안정적 정착을 위한 전북형 지원 확대 방안을 발표했다.
천 후보는 교육부와 교육청 중심으로 추진 중인 유보통합과 관련해 '전북형 유보통합 선도 모델 구축'을 위한 4대 지원 정책을 제시했다.
우선 유치원과 어린이집 간 급·간식비 차별 해소를 위해 모든 영유아에게 동일 단가의 급·간식비를 지원하겠다고 밝혔다.
또 외국인 유아에 대한 무상 교육·보육 지원도 확대한다. 현재 기관별 지원 차이로 특정 시설에 이용이 집중되는 문제를 개선하기 위해 국적과 기관 구분 없이 동일 수준의 보육료를 지원하겠다는 계획이다.
천 후보는 어린이집 보육교사와 유치원 교사 간 처우 개선수당 격차 해소도 공약했다. 동일한 교육·보육 업무를 수행하는 만큼 전북교육청이 예산을 확보해 어린이집 교사 수당을 유치원 교사 수준으로 맞추겠다는 구상이다.
이와 함께 어린이집 환경개선 특별지원금 편성과 교재·교구비 동등 지원 등을 통해 보육·교육 환경 격차도 줄여나가겠다고 설명했다.
천 후보는 "전북형 유보통합의 안정적 안착을 위해 교육청 내 전담부서를 확대 강화하고 보육전문인이 참여하는 TF팀도 구성할 계획"이라며 "현장 의견을 반영해 정책을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com