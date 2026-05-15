민주당·진보당, 울산시장·부산 연제구청장 후보 단일화 합의

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당과 진보당이 15일 6·3 지방선거 울산·부산 연제구 후보 단일화에 합의했다
- 양당은 울산·부산 연제구를 시민주권 지방정부로 운영하고 조례 제정 등을 통해 참여·협치를 제도화하기로 했다
- 울산시장·기초단체장·일부 광역의원과 부산 연제구청장을 대상으로 경선·단일화를 실시하고 결과를 존중해 공동 선거승리를 추진하기로 했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당과 진보당이 6·3 지방선거를 앞두고 울산과 부산 연제구에서 후보 단일화와 공동정책 추진에 합의했다.
더불어민주당 조승래 사무총장과 진보당 신창현 사무총장은 15일 오전 10시 서울 여의도 국회에서 6·3 지방선거 울산시, 부산시 연제구 선거 연대와 후보 단일화 합의문에 서명했다.
양당은 이날 합의문을 통해 "내란세력 청산과 지방정치 혁신을 요구하는 시민 뜻을 수용해 연대와 단일화를 추진한다"고 밝혔다.
합의에 따라 양당은 선거 이후 울산시와 5개 구·군, 부산 연제구를 시민과 시민사회가 참여하는 '시민주권 지방정부' 형태로 운영하고, 조례 제정 등을 통해 참여와 협치를 제도화하기로 했다. 세부 내용은 단일후보 확정과 함께 별도 협의를 거쳐 공개할 예정이다.
울산과 연제구 발전 비전을 담은 공동정책을 마련해 시민사회와 함께 채택·이행을 선언하기로 했다. 정책 협약은 단일후보 확정 이전에 발표할 계획이다.
후보 단일화는 울산시장과 울산 기초단체장, 일부 광역의원, 부산 연제구청장을 대상으로 추진한다. 울산시장과 연제구청장, 울산 남구청장·울주군수 등은 경선 방식으로 후보를 정한다.
기초단체장 단일화에서는 울산 동구청장은 진보당 후보로, 북구청장과 중구청장은 민주당 후보로 각각 단일화한다. 남구청장과 울주군수는 경선을 통해 결정한다.
광역의원은 울산 4개 선거구에서 경선을 통해 단일화한다. 대상은 동구 3선거구, 북구 3선거구, 중구 2선거구, 남구 3선거구다.
양당은 "단일화 결과를 상호 존중하고 공동으로 선거 승리를 위해 협력한다"고 말했다. 단일화 일정과 세부 방식은 추가 협의를 통해 확정할 방침이다.
ndh4000@newspim.com