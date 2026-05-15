李대통령, 교사 근무 환경 개선 약속…"교육에 온전히 전념할 수 있도록"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 스승의 날 교사 지원을 약속했다.
- 교사들의 어려움과 책임이 커졌다며 감사와 존경을 전했다.
- 교육 전념 환경을 위해 실질 지원과 변화를 지속하겠다고 했다.
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"스승으로부터는 생명을 보람 있게 하는 법 배워"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 스승의 날인 15일, 교사들에게 존경과 감사의 마음을 표현하며 근무 환경 개선과 실질적인 지원을 약속했다.
이 대통령은 이날 오전 페이스북에 '현재를 가르치며 미래를 만들고 계신 위대한 선생님들께'라는 제목의 글에서 "빠르게 변화하는 교육 환경 속에서 감당해야 하는 어려움과 책임 또한 점점 커지고 있다는 사실도 잘 알고 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 "우리 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있는 더 나은 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "선생님들의 열정과 사명감이 결코 사그라들지 않도록 실질적인 지원과 변화를 지속적으로 만들어 가겠다"고 강조했다.
이 대통령은 "교실에서의 하루하루는 결코 가볍지 않을 것"이라며 "표현이 서툰 아이의 마음을 헤아려야 하고, 작은 말 한마디도 허투루 넘기지 않으며 그 안에 담긴 의미를 읽어내야 한다"고 공감했다.
이 대통령은 "때로는 아이들의 고민과 상처를 마주하며 함께 아파하고 눈물짓는 순간도 있을 것"이라고 덧붙였다.
이 대통령은 "'부모로부터는 생명을 받았으나 스승으로부터는 생명을 보람 있게 하는 법을 배웠다'는 말이 있다"며 "스승은 아이들의 꿈에 날개를 달아주고, 다시 일어설 수 있게 힘을 북돋아 주며, 때로는 부모보다 더 가까운 자리에서 성장을 지켜봐 주시는 분들"이라고 했다.
그러면서 이 대통령은 "저 역시 어린 시절 스승님의 따뜻한 격려 덕분에 앞으로 나아갈 용기를 얻었다"며 "스승님께서 해주신 한마디 말씀이 오랜 시간이 흐른 지금까지도 제 삶을 지탱하는 큰 힘이 되고 있다"고 언급했다.
pcjay@newspim.com