넉살이 안내하는 은하계 축제...'만달로리안과 그로구' 특별 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 월트디즈니컴퍼니코리아가 15일 넉살과 함께한 영화 '만달로리안과 그로구' 특별 영상 '넉살로그'를 공개했다
- '넉살로그'에는 스타워즈 데이 2026 IN 잠실 현장과 자이언트 그로구·501군단 퍼레이드·한강 드론쇼 등이 담겼다
- 이번 영상은 예비 관객에게 색다른 볼거리를 제공하며 27일 IMAX 개봉을 앞둔 영화에 대한 기대감을 높이고자 했다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 오는 27일 IMAX 개봉을 앞두고 기대를 모으고 있는 영화 '만달로리안과 그로구'가 연예계 대표 스타워즈 팬으로 알려진 넉살과 함께한 특별 콘텐츠를 선보인다.
15일 배급사에 따르면 이날 저녁 전격 공개되는 '넉살로그' 영상은 최근 잠실에서 성황리에 개최된 '스타워즈 데이 2026 IN 잠실' 현장을 넉살의 시선으로 생생하게 담아냈다. 평소 스타워즈에 대한 남다른 애정을 드러내 온 넉살은 이번 영상에서 현장의 열기를 누구보다 뜨겁게 즐기는 모습으로 팬들의 공감을 자아낼 예정이다.
영상 속에는 방문객들의 감탄을 자아낸 10M 규모의 초대형 '자이언트 그로구'를 비롯해 서울 한복판에서 영화 속 장면을 완벽히 재현한 '501군단'의 압도적인 퍼레이드 장면이 담긴다. 특히 넉살은 특유의 유쾌한 입담과 재치 있는 리액션으로 현장 곳곳의 전시 및 체험 공간을 누비며 축제의 분위기를 전달한다.
여기에 밤하늘을 수놓은 '딘 자린'과 '그로구' 테마의 한강 드론쇼까지 더해져 풍성한 볼거리를 선사할 전망이다.
이번 영상은 영화 '만달로리안과 그로구'를 기다리는 예비 관객들에게 색다른 즐거움을 제공하는 동시에 작품에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리는 역할을 할 것으로 기대된다.
영화 '만달로리안과 그로구'는 은하계를 누비는 현상금 사냥꾼 '딘 자린'(페드로 파스칼)과 신비로운 능력을 지닌 '그로구'가 거대한 임무를 수행하며 벌어지는 모험을 그린 블록버스터 어드벤처다. 전 세계적인 사랑을 받은 우주 최강 듀오의 새로운 서사를 담은 '만달로리안과 그로구'는 오는 5월 27일 전국 IMAX 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com