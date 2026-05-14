폴라리스AI, 국산 NPU 로봇 분야 확대 전략 제시

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI가 14일 국산 NPU 생태계를 로봇 지능형 제어 분야로 확대 전략을 밝혔다.
- 12일 과기정통부 주재 간담회에 참석해 딥엑스 NPU 활용 현황과 계획을 공유했다.
- 유비테크 로보틱스와 결합한 피지컬 AI로 사업 영역을 확장하며 글로벌 시장 주도권을 확보한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 소프트웨어 전문기업 폴라리스AI가 국산 NPU(신경망처리장치) 생태계를 로봇 지능형 제어 분야까지 확대하는 전략을 제시했다고 14일 밝혔다.
폴라리스AI는 12일 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 AI 반도체 전문기업 딥엑스 본사에서 개최한 '국산 AI 반도체 활용현장 및 간담회'에 주요 수요기업으로 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 이도규 과기정통부 정보통신정책실장 주재로 기업별 AI 반도체 활용 현황과 계획을 공유하고 정책적 지원 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
회사에 따르면 폴라리스AI는 기존 산업안전 비전 AI 솔루션을 넘어 글로벌 로봇 전문 기업인 유비테크 로보틱스의 하드웨어와 결합한 지능형 제어 분야로 사업 영역을 확장한다. 현재 딥엑스의 NPU를 활용해 산업 현장에 특화된 엣지 디바이스 기반 비전 AI 솔루션을 고도화하고 있다.
특히 이날 간담회에서는 피지컬 AI와 에이전틱 AI의 급격한 성장에 따른 차세대 반도체 수요 대응 방안이 집중 논의됐다. AI가 스스로 목표를 설정하고 실행하는 에이전틱 AI 환경에서는 실시간 판단을 위한 저지연·저전력 온디바이스 AI 반도체의 중요성이 대두됐으며, 정부와 국내 기업들은 시장 선점 전략을 공유했다.
폴라리스AI는 네트워크 의존도를 최소화하고 현장에서 즉각적인 객체 인식 및 이상 탐지가 가능한 온디바이스 환경을 구축함으로써 미래 AI 시장의 핵심인 실시간성과 안정성을 동시에 확보한다는 전략이다.
또한 회사는 로봇 분야를 차세대 성장 동력으로 삼아 국산 NPU 적용 범위를 대폭 넓힐 계획이다. 유비테크 로보틱스의 하드웨어와 국산 NPU 기반의 지능형 제어 기술을 결합하는 피지컬 AI로 사업 영역을 확장한다. 산업용 및 서비스 로봇이 현장 환경을 인식하고 자율적으로 수행하기 위해서는 엣지단에서의 AI가 실시간으로 추론할 수 있는 인프라가 선행돼야 한다.
폴라리스AI는 국산 NPU를 유비테크 로봇에 이식해 작업 정밀도를 높이는 실증 작업을 가속화하고, 이를 통해 글로벌 로봇 시장에서의 기술적 주도권을 확보할 방침이다.
이번 협력의 핵심 파트너인 딥엑스는 세계 최고 수준의 저전력·고효율 AI 반도체 원천 기술을 보유한 팹리스 기업이다. 지난해 8월 온디바이스 AI 반도체 'DX-M1' 양산을 시작한 이후 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 있으며, CES 2026 혁신상을 수상하는 등 독보적인 행보를 보이고 있다.
폴라리스AI 관계자는 "국산 AI 반도체가 경쟁력을 갖추기 위해서는 실제 산업 현장에서의 레퍼런스 축적이 무엇보다 중요하다"며 "민관 협력을 통해 산업안전, 비전 AI, 로봇 등 다양한 영역에서 국산 NPU 적용을 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.
한편, 폴라리스그룹은 그룹의 차세대 비전인 '폴라리스 2.0'을 기반으로 AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어의 융합을 추진하고 있다. 폴라리스AI는 국산 AI 반도체 생태계의 핵심 수요처로서 기술 자립도를 높이고, 유비테크 로보틱스 등과의 파트너십을 통해 피지컬 AI 시대를 선도하며 그룹의 미래 가치를 극대화하는 데 주력할 방침이다.
아울러 단순한 로봇 도입을 넘어 소프트웨어 전문성을 가진 폴라리스오피스를 중심으로 폴라리스우노, 폴라리스세원, 폴라리스AI파마 등 제조 3사의 생산 현장에서 유비테크의 로봇 솔루션을 활용한 피지컬 AI 실증 사업에 본격 착수해 그룹 차원의 AI 생태계 확장을 모색한다.
nylee54@newspim.com