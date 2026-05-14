유호스트, 태양광·풍력 하이브리드 발전 기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 에스피소프트 자회사 유호스트가 14일 태양광·풍력 하이브리드 발전 기술을 확보했다.
- VHEM으로부터 핵심 특허권과 사업권을 인수해 안정적 발전과 설치 면적 최소화를 실현했다.
- 도심 설치 적합하며 에너지 간헐성 해결로 엣지 데이터센터 등에 활용한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스피소프트 자회사 유호스트가 태양광과 풍력을 결합한 하이브리드 발전 기술을 확보하고 신재생에너지 기반 전력 인프라 시장에 진출한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 유호스트는 소형풍력 전문기업 VHEM(브이에이치이엠)으로부터 태양광과 풍력이 결합된 발전 기술 관련 핵심 특허권 및 사업권 인수를 완료했다. 이번에 확보한 기술은 두 개의 전력원이 결합돼 외부 환경에 상관없이 안정적인 발전이 가능하며, 풍력 블레이드 상단에 고효율 태양광 패널이 부착돼 설치 면적을 최소화할 수 있는 것이 특징이다.
특히 해당 솔루션은 기존 풍력 발전 시스템과 달리 풍향에 따른 블레이드 회전 없이 즉시 가동되는 전방향 반응 구조로 설계돼 도심 난류도 효율적으로 활용할 수 있다. 무마찰 자기부상 기술이 적용돼 미세한 바람에도 전력을 생산할 뿐 아니라 소음과 진동도 매우 적어 도심 설치에도 적합하다.
또한 유호스트는 이미 지자체, 대형 산업단지에 에너지 통합 관리 솔루션을 제공하면서 다수의 레퍼런스를 확보했다. 신규 솔루션은 도심 건물 옥상, 유휴 부지 등에도 설치가 용이하기 때문에 최근 AI(인공지능)와 자율주행 데이터 처리를 위해 확대되고 있는 엣지 데이터센터 분야에도 활용 가능하다는 평가다.
유호스트 관계자는 "이번에 확보한 기술은 태양광과 풍력이 결합됐기 때문에 신재생에너지의 고질적인 단점으로 꼽히는 에너지 간헐성을 해결할 핵심 열쇠가 될 것"이라며 "풍향, 날씨 등 환경 변화에도 안정적인 발전이 가능한 솔루션을 기반으로 도심이나 공단의 건물에서 스스로 에너지를 생산하는 지능형 분산 발전 시스템 분야 선점에 나서겠다"고 말했다.
그는 이어 "유호스트는 수년간 군산 산업단지와 인천 남동공단에서 태양광 및 소형풍력 실증 사업을 진행하면서 발전 분야 레퍼런스를 확보했으며, 이를 기반으로 차세대 기술의 신속한 상용화를 추진할 계획"이라며 "신규 솔루션 내 발전기 하단에는 ESS(에너지저장장치)가 탑재돼 자체 발전뿐 아니라 외부 전력 공급도 가능하기 때문에 다양한 산업에서 활용될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com