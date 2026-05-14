오아시스마켓, 1분기 영업익 32% 급증…AI 커머스 고도화 속도

AI 핵심 요약beta
- 오아시스마켓이 14일 1분기 영업이익 83억원으로 32.4% 증가했다고 밝혔다.
- 매출은 1393억원으로 3.2% 늘었고 온라인 부문은 8% 성장했다.
- AI 비서 메이 개편과 무인 계산기 확대 등 AI 커머스 고도화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 오아시스마켓이 올해 1분기 두 자릿수 영업이익 성장세를 기록하며 수익 중심 경영 성과를 이어갔다. 안정적인 수익 구조를 바탕으로 인공지능(AI) 기반 쇼핑 서비스와 스마트 매장 확대에도 속도를 내고 있다.
오아시스마켓은 올해 1분기 별도 기준 영업이익이 83억원으로 지난해 같은 기간(62억원)보다 32.4% 증가했다고 14일 밝혔다. 같은 기간 매출은 1393억원으로 3.2% 늘었다. 특히 온라인 부문 매출은 전년 대비 8% 증가하며 성장세를 이어갔다.
1분기 호실적은 직소싱 네트워크와 물류 효율화 중심의 내실 경영에 집중한 결과다. 안정적인 수익 구조를 기반으로 올해 2분기부터는 인공지능(AI) 커머스 고도화에 본격 나선다는 계획이다.
◆ AI 비서 '메이' 진화…"대화형 장보기 구현"
오아시스마켓은 지난 4월 AI 비서 메이(MAY)를 전면 개편했다. 단순 고객 응대를 넘어 상품 탐색부터 결제까지 지원하는 'AI 쇼핑 메이트' 형태로 기능을 확대했다.
고객이 앱에서 "무항생제 삼겹살 보여줘"라고 음성으로 요청하면 관련 상품을 추천하고 결제까지 연결하는 방식이다. 레시피를 물으면 필요한 식재료를 한 번에 추천하는 기능도 도입했다. 회사 측은 대화형 AI 장보기 서비스를 통해 고객 쇼핑 시간을 단축하고 구매 편의성을 높였다고 설명했다.
◆ 무인 계산기 확대…"매장 공간 효율 10% 개선"
오프라인 매장에서는 AI 무인 계산기 루트 미니(Route Mini) 확대에 나섰다. 최근 상왕십리역점에 도입된 루트 미니는 상품을 계산대 위에 올려두기만 하면 자동으로 상품을 인식해 결제를 진행하는 방식이다.
오아시스마켓은 계산기 소형화를 통해 계산대 점유 면적을 약 10% 줄였다고 설명했다. 확보된 공간은 상품 진열대로 활용해 추가 매출 확대를 유도하고 있다.
오아시스마켓 관계자는 "1분기 실적은 기본과 내실에 충실한 운영을 통해 고객 신뢰를 확보한 결과"라며 "AI 비서 메이와 스마트 매장 루트 시리즈를 중심으로 AI 커머스 경쟁력을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com