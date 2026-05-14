경기도, 식약처 '음식문화개선사업 평가' 대통령 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 14일 식품안전의 날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.
- 식약처 평가에서 음식문화개선사업 최우수 기관으로 선정됐다.
- 1만362개 식품안심업소 지정 등 외식환경 조성에 기여했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 식품의약품안전처 주관 '2026년 음식문화개선사업' 평가에서 최우수 기관에 선정돼 14일 웨스틴조선 서울에서 열린 제25회 식품안전의 날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.
14일 도에 따르면 식품의약품안전처는 매년 전국 17개 시·도를 대상으로 ▲식품안심업소(음식점 위생등급제) 확산▲홍보 및 자발적 참여 유도▲안전한 외식환경 조성▲위생적인 음식문화 정착 등 음식문화개선사업 추진 실적을 종합 평가해 우수기관을 선정하고 있다.
경기도는 전국 최대 규모인 1만362개소의 식품안심업소를 지정해 전국 지정업소의 약 26%를 차지하고 있으며 식품안심구역 24개소를 조성하는 등 음식점 위생수준 향상과 안전한 외식환경 조성에 힘써왔다.
식품안심업소는 '위생 상태가 우수하다고 공식 평가를 받은 음식점·급식소'다. 식품안심구역은 특정 건물이나 거리 안의 음식점들 가운데 식품안심업소 지정을 받은 업소 비율이 60% 이상인 지역을 말한다.
경기도는 식품안심업소 확대를 위해 청소비 지원, 저금리 융자 지원, 현장 컨설팅 등 다양한 지원사업을 추진하고 경기 G버스 및 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 홍보를 지속적으로 실시해 영업자의 자발적인 참여를 유도했다.
아울러 식중독 예방진단 컨설팅, 소통전담관리원 활용 현장지도, 안심식당 운영 등 도민 체감형 사업을 추진하며 위생적이고 건강한 음식문화 조성에 기여했다. 특히 외식업 영업자 및 예비창업자를 대상으로 실전조리기술 교육과 외식경영인 지원사업을 운영하고, 유관단체와의 간담회를 통해 현장의 애로사항을 적극 청취 등도 높은 평가를 받았다.
한편 식품의약품안전처는 경기도의 대통령 표창 수상을 축하하고 격려하기 위해 지난 13일 도청사 내에서 커피차를 운영했다.
정연표 경기도 식품안전과장은 "이번 대통령 표창은 안전한 외식환경 조성과 음식문화 개선을 위해 함께 노력해온 외식업 종사자와 도민 모두의 성과"라며 "앞으로도 도민이 안심하고 이용할 수 있는 외식환경 조성과 건강한 음식문화 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com