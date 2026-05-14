골프존마켓, 2026 상반기 브리지스톤 브랜드위크 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 골프존커머스가 18일부터 24일까지 브리지스톤과 상반기 브랜드위크를 연다
- 전국 골프존마켓 오프라인 매장에서 브랜드 특색 체험과 혜택을 강화한 프로모션을 진행한다
- 브리지스톤 아이언·BX 시리즈 구매 고객에게 마일리지와 골프공 등 사은품을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓은 오는 18일부터 24일까지 브리지스톤과 협업해 상반기 브랜드위크를 진행한다.
브랜드위크는 골프존마켓이 주요 골프 브랜드와 협업해 진행하는 프로모션으로, 전국 골프존마켓 오프라인 매장을 대상으로 진행된다. 이번 상반기 브랜드위크는 총 2개 브랜드와 협업해 릴레이 방식으로 운영되며, 브랜드별로 약 1주간 프로모션이 진행될 예정이다.
골프존마켓은 행사 기간 동안 브랜드별 특색을 반영한 배너와 명찰 등 다양한 매장 연출 요소를 통해 고객들이 브랜드의 콘셉트와 제품을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 구성했다. 또한 브랜드별 혜택과 체험 요소를 강화해 단순 할인 중심의 프로모션이 아닌, 브랜드 경험을 확대하는 행사로 기획했다.
상반기 브랜드위크 첫 번째 협업 브랜드는 골프존마켓 클럽 판매 순위 남성 아이언 인기 브랜드 브리지스톤이다. 이벤트 기간 내 브리지스톤 행사 대상 클럽 구매 고객에게는 마일리지 적립과 사은품 증정 등 다양한 혜택이 제공된다. 프로모션 대상 제품은 브리지스톤 V300 X 아이언, 241CB 아이언, 242CB+ 아이언, BX 시리즈 등이다. 브리지스톤 V300 X 구매 고객에게는 구매 모델에 따라 마일리지와 골프공이 제공되며, 브리지스톤 241CB, 242CB+ 아이언 구매 고객에게는 마일리지가 지급된다. 또한 브리지스톤 BX시리즈 구매 고객에게도 모델별 마일리지 및 골프볼 증정 혜택이 마련됐다.
이번 프로모션은 기본상품에 한해 적용되며, 이외 프로모션 관련 자세한 내용은 전국 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.
골프존마켓 황운태 사업부장은 "5월 라운드 수요가 늘어나고 있는 가운데, 고객분들이 각 브랜드의 제품을 보다 가깝게 경험하고 합리적으로 선택을 할 수 있도록 이번 브랜드위크를 기획하게 되었다."라며, "행사 기간 동안 협업 브랜드 제품 구매 고객을 대상으로 제품 체험 기회를 확대하고, 다양한 혜택을 제공하며 색다른 쇼핑 경험을 제공해드릴 수 있도록 노력하겠다." 라고 밝혔다.
한편, 골프존커머스는 골프클럽 및 용품을 판매하는 오프라인 매장 '골프존마켓'을 전국 111개 지점에서 운영하고 있으며, 개인별 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 '트루핏(Trufit)' 등 골프존마켓만의 차별화된 서비스를 제공하고 있다.
iaspire@newspim.com