KPGA '제2회 2026 KPGA 인사이트 포럼' 13일 성료

AI 핵심 요약beta
- KPGA가 13일 제2회 인사이트 포럼을 열었다.
- 트랙맨 코리아가 70여 회원에 데이터 활용법을 강연했다.
- KPGA는 최신 산업 정보 공유 포럼을 계속 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 진행하는 '제2회 2026 KPGA 인사이트 포럼'이 지난 13일 경기 성남에 위치한 KPGA 빌딩 10층 대회의실에서 성공적으로 개최됐다.
KPGA 기술교육위원회 주도의 '2026 KPGA 인사이트 포럼'은 회원들의 전문성 강화와 급변하는 골프 산업 트렌드 및 최신 기술 정보를 현업에 신속히 공유할 수 있는 체계적 교육 시스템을 구축하기 위한 지식 공유 플랫폼이다.
'제2회 KPGA 인사이트 포럼'에서는 트랙맨 코리아에서 <트랙맨 데이터의 정의>와 <트랙맨 데이터 특정 방법 및 활용>이라는 주제로 선착순 참가한 약 70여명의 KPGA 회원들에게 강연을 진행했다.
강연에서는 트랙맨이 제공하는 39가지 데이터의 의미와 연관성, 측정 방식 그리고 이를 레슨과 연습 시 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 내용으로 포럼을 이어나갔다.
트랙맨 코리아는 "이번 포럼을 통해 KPGA 회원분들의 뜨거운 관심과 적극적인 참여 덕분에 더욱 의미 있는 시간이었다"며 "트랙맨의 정밀한 분석 솔루션과 데이터가 KPGA 프로 선수들에게 과학적인 훈련 환경을 제공하고 나아가 한국프로골프의 기술적 성장을 견인하는 밑거름이 되길 희망한다"고 소감을 전했다.
이날 포럼에 참석한 한 회원은 "현장에서 레슨을 진행하며 막연하게 알고 있던 데이터들을 수치화하여 명확히 이해할 수 있는 유익한 시간이었다"며 "협회가 마련한 지식 공유 플랫폼을 통해 프로로서 한 단계 더 성장할 수 있는 자신감을 얻었다"고 소감을 밝혔다.
한편 지난 4월 1일 열린 제1회 '2026 KPGA 인사이트 포럼' 1회에서는 KPGA 기술교육위원이자 빅피쉬 골프아카데미 원장 이시우가 <KPGA와 미국PGA, 서로 다른 환경 속 각 투어의 특징>과 <투어 선수들의 필수요소: 컨디션과 경기력, 실전균형>을 주제로 강연을 진행했다.
KPGA는 1차 포럼에 이어 2차 포럼까지 성공적으로 개최하며 KPGA 회원들을 대상으로 최신 산업 트렌드와 인사이트를 공유하는 '2026 KPGA 인사이트 포럼'을 꾸준히 이어갈 예정이다. 향후 일정은 KPGA 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 공지된다.
iaspire@newspim.com