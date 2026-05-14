'노동절' 첫 법정공휴일 효과 톡톡…비수도권 여행객 70%늘고 카드소비도 40% ↑

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 5월 1일 노동절 연휴 여행객이 전년보다 55% 늘었다고 밝혔다
- 비수도권 지역 여행객이 70% 급증하고 철도 이용객도 이틀 연속 역대 최고치를 기록했다
- 문체부는 반값여행·반값휴가·숙박할인권 등으로 지역 여행 수요를 계속 촉진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 처음으로 법정 공휴일이 된 노동절(5월 1일) 연휴 기간 국내 여행 수요가 전년 대비 크게 늘어난 것으로 나타났다.
문화체육관광부는 한국관광공사, 한국철도공사와 공동으로 노동절 연휴(5월 1일~3일) 국민 여행 동향을 분석한 결과, 올해 5월 1일 여행객 수가 1163만 명으로 지난해 같은 날(753만 명) 대비 55% 급증했다고 밝혔다. 여행 관련 신용카드 소비액도 7436억 원으로 전년(5322억 원)보다 40% 늘었다.
지역 여행 수요 증가세가 특히 두드러졌다. 수도권 여행객이 37% 늘어나는 데 그친 반면, 비수도권 여행객은 405만 명에서 687만 명으로 70%나 급증했다. 연휴 기간 통신 빅데이터 분석 결과 매일 약 1,190만 명이 거주지를 벗어나 다른 지역을 여행한 것으로 집계됐다.
철도 이용객도 역대 최고치를 경신했다. KTX·새마을호·무궁화호 등을 포함한 철도 이용객은 5월 1일 57만 6천 명, 2일 57만 7천 명을 기록하며 이틀 연속 최고 기록을 갈아치웠다. 이는 전년 같은 날(408만 명) 대비 41% 증가한 수치다.
문체부는 이 같은 여행 수요 급증이 노동절이 법정 공휴일로 지정되면서 민간 부문에 한정됐던 휴일이 공공 부문으로 확대 적용된 데 따른 효과로 분석했다.
문체부는 연휴 이후에도 국민의 지역 여행을 촉진하기 위해 추가경정예산을 통한 지원 사업을 잇달아 시행할 계획이다. 인구감소지역 여행객에게 경비의 절반을 지역사랑상품권으로 환급해 주는 '반값여행(지역사랑 휴가 지원)' 추가 공모를 7월부터 시작하고, 정부와 기업이 노동자 휴가비의 50%를 지원하는 '반값휴가(노동자 휴가 지원)' 참여 인원을 기존 10만 명에서 14만 5천 명으로 늘릴 예정이다.
아울러 오는 6월부터 7월까지 비수도권 인구감소지역을 대상으로 숙박할인권(최대 7만 원) 30만 장을 지원하는 '여름 숙박 세일 페스타'도 운영한다.
강정원 문체부 관광정책실장은 "고유가로 인한 여행 심리 위축 우려에도 불구하고 노동절 연휴에 많은 국민이 지역을 찾았다"며 "지역 방문객 62명의 소비가 정주 인구 1명의 소비와 맞먹는 만큼, 관광을 통해 지역이 활기를 되찾을 수 있도록 여행 수요 촉진 사업을 지속 추진할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com