[6·3 지선 주자] 진교훈 강서구청장 후보 등록 완료…"강서 발전 적임자"

AI 핵심 요약beta
- 진교훈 더불어민주당 강서구청장 후보가 14일 강서구선관위에서 공식 후보 등록을 마쳤다.
- 진 후보는 김포공항 고도제한 완화 추진과 방화차량기지·건폐장 이전, 대장홍대선·강북횡단선 등 교통망 확충 성과를 강조했다.
- 그는 마곡 AI·스타트업 클러스터와 신경제축 조성, 원도심 재개발·복지·교육·문화·안전 강화를 골자로 한 3대 미래 비전을 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 진교훈 더불어민주당 서울 강서구청장 후보는 제9회 동시지방선거 공식 후보 첫날인 14일 오전 9시 강서구선관리위원회를 찾아 공식 후보 등록을 마쳤다.
진교훈 후보는 전임 구청장의 귀책으로 열린 보궐선거에서 당선된 후 2년 6개월이라는 짧은 임기에도 불구하고 민선 8기 강서구정을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받고 있다.
먼저 강서구의 최대 염원인 '김포공항 고도제한 완화'를 위해 캐나다 ICAO(국제민간항공기구) 본부를 직접 방문해 완화된 국제기준의 조기 시행 가능성을 최초로 확인하는 등 실질적 성과를 거뒀다.
수년간 표류했던 '방화차량기지·건설폐기물 처리장 이전' 현안은 낮은 경제성(B/C) 문제를 해결하기 위해 차량기지 이전 후 남은 부지의 개발 이익을 사업비에서 차감하는 논리를 제안, 예비타당성 조사 통과에 기여했다.
또 대장홍대선의 착공식 개최와 착공 후 72개월 후 준공을 확인했고, 강북횡단선 재추진을 위해 구민 12만 명의 서명을 서울시에 전달하는 등 광역 교통망 확충에 전력을 쏟았다.
진 후보는 이 같은 여러 성과를 바탕으로 민선 9기 강서구청장으로서 다시 일할 기회가 주어진다면, '더 큰 강서'를 위한 3대 미래 비전을 추진한다는 계획이다.
구체적으로 마곡지구의 인공지능(AI) 첨단기업과 스타트업, 구청이 클러스터를 구축해 새로운 부가가치를 창출함으로써 양질의 청년 일자리를 만들고 강소기업이 성장하는 토대를 마련한다. 김포공항 혁신지구에서 마곡산업단지와 MICE를 거쳐 가양동 CJ 부지를 연결하는 '신경제축'을 완성한다는 계획이다.
아울러 구민의 오랜 염원인 고도제한 완화를 앞당겨 원도심의 재개발·재건축을 과감하게 추진하고, 대장홍대선과 강북횡단선 등 교통망을 확충해 강서 전역의 가치를 높인다. 방화차량기지와 건폐장 이전, 마곡 유보지·시민청 부지 개발도 차질 없이 추진한다.
이와 함께 촘촘한 복지 그물망을 구축해 구민이 소외되지 않는 따뜻한 공동체를 만들고, 교육 예산을 확대해 학생들의 꿈과 미래를 지원할 예정이다. 체육공원 조성과 문화재단 설립을 통해 생활체육·지역 문화의 저변을 넓히는 한편, AI 스마트 기술을 행정에 접목해 범죄와 재난으로부터 안전한 강서를 실현한다.
진 후보는 "지난 2년 6개월간 1분 1초를 아끼며 혼신을 다해 일했고 '맡겨보니 확실하다'는 것을 성과로 증명한 저 진교훈이 강서발전의 최적임자라 자부한다"며 "압도적 추진력으로 강서구의 현안을 해결할 일 잘하고 유능한 제가 다시 한번 강서구와 구민 여러분을 위해 일할 수 있게 기회를 달라"고 지지를 호소했다.
kh99@newspim.com