이남호, 전북교육감 후보 등록…"학력신장 3.0 시대 열겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이남호 후보가 14일 전북도선관위에 등록하고 ‘학력신장 3.0’을 앞세워 선거전에 돌입했다.
- 이 후보는 전북교육과정평가원 설립과 명품 거점학교 육성, 교권 보호·행정 혁신·재정·청렴 강화 등 5대 분야 공약을 제시했다.
- 전주·군산·익산 등 7대 권역별 맞춤형 교육도시 조성과 함께 아이들이 전북에 정착할 교육 생태계 구축을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교권보호·AI행정 혁신 기반 미래교육 체계 제시
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 후보가 14일 전북도선관위에 후보 등록을 마치고 '학력신장 3.0'을 핵심으로 한 본격적인 선거전에 돌입했다.
이 후보는 이날 전북도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전북교육은 학력 저하와 지역소멸, AI시대 전환이라는 복합 위기 앞에 서 있다"며 "결과로 증명된 역량을 갖춘 리더가 전북교육을 이끌어야 한다"고 밝혔다.
그는 ▲학력·진로▲상생협력▲돌봄·안전▲재정·청렴▲교권·행정 등 5대 분야 공약을 발표했다. 핵심 정책인 '학력신장 3.0'은 유·초·중·고를 연결하는 이음교육 체계를 기반으로 기초학력부터 진로·진학까지 책임지는 시스템 구축에 초점을 맞췄다.
이를 위해 가칭 '전북교육과정평가원'을 설립해 기초학력 진단과 학생부 관리, 진학 컨설팅, 논·서술형 평가 대응 등을 통합 지원하는 체계를 마련하겠다고 설명했다.
또 권역별 특화 '명품 거점학교' 10곳을 육성해 지역 간 교육격차를 줄이고 전북 어디서나 양질의 교육을 받을 수 있는 상향 평준화를 실현하겠다고 밝혔다.
교권 보호와 행정 혁신 방안도 제시했다. 주요 공약으로는 학교 민원 통합 콜센터와 AI 민원 필터 도입, 학교업무 영향평가, 교외학습지원센터 설립, 전북교육시설관리단 신설, AI 행정비서 도입 등이 포함됐다.
이 후보는 "교사가 홀로 감당하던 악성 민원과 행정 부담을 교육청이 책임지는 구조로 바꾸겠다"며 "교사 행정업무를 OECD 평균 수준까지 줄이겠다"고 말했다.
또 신규교사 행정업무 최소화와 수업연구 안식학기제 도입, AI·진로진학 분야 파견교사 확대 방안도 추진하겠다고 밝혔다.
재정 분야에서는 외부 재원 확보를 통한 교육재정 연간 5조원 시대를 제시했으며, AI 감사체계와 원클릭 계약 공개제, 원스트라이크 아웃제 도입 등을 통한 청렴도 강화 계획도 내놨다.
아울러 전주 AI·수학·과학교육도시, 군산 서해안 교육수도, 익산 진로·진학 선도도시 등 지역별 교육자산과 연계한 7대 권역별 맞춤형 교육정책도 발표했다.
이 후보는 "정직이 무너지면 교육도 무너진다"며 "도덕성과 역량이 검증된 후보로서 아이들이 전북에서 배우고 정착할 수 있는 교육 생태계를 만들겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com