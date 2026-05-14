안민석, 경기도교육감 후보 등록…"100일 현장 목소리, 경기교육 변화로 보답"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 후보가 14일 경기도교육감 후보 등록했다
- 지난 100일 현장 목소리로 경기교육 회복을 약속했다
- AI 교육환경 조성과 교육격차 해소를 내세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"22년 교육전문가 믿어준 성원, 성과로 보답하겠다
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 후보가 14일 경기도선거관리위원회에 후보 등록을 마치고, "지난 100일 동안 수집한 현장의 목소리를 통해 경기교육에 변화를 주겠다"고 밝혔다.
안 후보는 후보 등록 후 "민주진보 진영의 단일후보로서 교육감 선거에 나섰으며, 경기교육 회복에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
그는 "교사의 현장성과 교수의 전문성, 5선 국회의원의 추진력을 바탕으로 경기교육을 회복하겠다"고 약속했다. 또한 "지난 100일 동안 100여 차례 수많은 시민, 학생, 교사 및 학부모를 만나 교육 현장의 고민을 논의했다"고 덧붙였다.
안 후보는 인공지능(AI) 교육 환경 조성과 교육격차 해소를 주요 과제로 설정하며, "AI 시대에 걸맞은 최상의 교육 환경을 제공할 것"이라고 말했다. 그는 "교육격차 해소를 위한 예산 배정을 강화하겠다"고 전했다.
또한 그는 "교육 약자를 위한 특별 정책을 통해 소외 없는 경기교육을 만들겠다"며, "취임 직후 교육부 및 국회와 협의하겠다"고 약속했다.
안 후보는 "경기도민이 나를 지지해준다면, 모든 아이들의 꿈을 키우고 선생님과 학부모의 걱정을 덜어드리겠다"고 강조했다. 그는 "경기도민이 자랑스러워할 경기교육을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com