수원시, 군소음보상금 결정통지서 '모바일 전자고지' 방식 발송

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 14일 군소음보상금 결정통지서를 전국 최초로 모바일 전자고지로 발송한다고 밝혔다
- 대상자는 2026년 군소음보상금 신청자로 5월 카카오톡으로 통지서를 받고 이의 없으면 8월 보상금을 받는다
- 수원시는 모바일 전자고지로 본인 인증 편의·행정 신뢰성·예산 절감을 기대하며 미열람자엔 등기우편도 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 전국에서 처음으로 군소음보상금 결정통지서를 '모바일 전자고지' 방식으로 발송한다고 14일 밝혔다.
결정통지서는 5월 중 카카오톡 메시지로 발송될 예정이다.
수신자는 본인인증 절차를 거쳐 통지서를 열람할 수 있다.
고지 대상은 2026년 수원시 군소음보상금 신청자다.
모바일 전자고지를 열람하지 않은 대상자에게는 등기우편으로 고지서를 추가 발송한다.
모바일 전자고지 수신자는 전자고지서로 결정 금액을 확인할 수 있다.
결정 내용에 이의가 없으면 8월에 보상금을 지급한다.
결정 내용에 이의가 있는 신청자는 6월 1일부터 7월 30일까지 새빛톡톡으로 이의 신청할 수 있다.
이의 신청자에게는 10월 중 보상금을 지급할 예정이다.
모바일 전자고지 서비스는 대상자 본인 명의 스마트폰으로 고지서와 안내문을 발송하는 것이다.
전자고지 신청 여부와 상관없이 주민등록번호의 연계 정보로 전자고지를 발송한다.
수원시 관계자는 "기존 양방향 문자메시지 방식은 본인 확인 절차로 인해 시민들이 보이스피싱, 스미싱을 우려하는 경우가 많았고, 행정 처리에도 적지 않은 시간이 걸렸다"며 "모바일 전자고지 도입으로 행정의 신뢰성을 높이고, 예산 절감·시민 편의성 증대라는 효과도 함께 거둘 수 있을 것"이라고 전했다.
이어 "카카오톡 메시지는 수원시 행정마크가 적용된 수원시 콜센터 계정으로 발송된다"며 "시민들께서는 안심하고 열람하셔도 된다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com