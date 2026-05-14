韩国加强与邮轮企业合作 拓展相关旅游市场

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国文化体育观光部和韩国观光公社（旅游发展局）表示，将加强与全球大型邮轮企业皇家加勒比国际游轮及中国国有邮轮企业爱达邮轮合作，推动扩大韩国邮轮旅游市场与高附加值发展。

【插图=AI生成】

韩国观光公社13日表示，皇家加勒比旗下超大型邮轮"海洋光谱号"近日停靠釜山和丽水，成为韩国推进地区特色邮轮旅游产品开发的重要契机。

据介绍，"海洋光谱号"搭载约5200名乘客和约1500名船员，共计约6700人，从中国上海出发，于12日抵达釜山港，13日停靠丽水港。

围绕此次邮轮停靠，韩国观光公社与邮轮公司联合推出多项旅游体验项目。在釜山港，韩国首次面向邮轮船员推出"韩妆接驳巴士"服务，安排接驳车辆往返于邮轮码头与当地医疗美容街区，方便船员体验韩国美妆、美发等服务。

在丽水港，韩国还推出"华严寺寺院寄宿"体验项目。参与活动的游客可体验韩国传统寺院文化，包括制作寺院料理、与僧人交流及当地自由观光等内容。

此外，韩国观光公社还计划通过与爱达邮轮建立战略合作关系，进一步扩大访韩邮轮市场规模。数据显示，爱达邮轮停靠韩国的航次预计将从去年的101次增加至今年的212次，增幅超过一倍。

韩国观光公社表示，希望借助国际邮轮市场和东北亚邮轮需求增长，加快实现"来韩邮轮游客200万时代"，并推动韩国发展成为东北亚邮轮旅游重要目的地。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社