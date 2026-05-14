韩国积极讨论参与霍尔木兹海峡国际合作

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国总统府青瓦台国家安保室长魏圣洛13日表示，政府正积极讨论参与保障霍尔木兹海峡安全通航的国际合作，并正在研究美国提出的"海上自由架构倡议（MFC）"。

图为韩国总统办公室国家安保室长魏圣洛。【图片=总统办公室提供】

魏圣洛当天在首尔中区韩国新闻广播编辑人协会举办的座谈会上表示，政府正在积极讨论参与国际社会有关保障霍尔木兹海峡安全通航的协调与合作。

他说，韩国正与相关国家保持密切沟通。近期，英国和法国也主导提出相关合作方案，李在明总统已于4月17日通过视频方式参加有关国家领导人会议，并表达韩国愿作出实际贡献的立场。目前，韩国还积极参与包括多国军事合作及外交努力在内的后续协商。

魏圣洛表示，美方也提出"海上自由架构倡议（MFC）"及"自由计划（Project Freedom）"等围绕霍尔木兹海峡自由通航的合作方案。韩国政府正与研究其他国际合作方案一样，对倡议进行重点评估。

谈及近期发生在霍尔木兹海峡的HMM"NAMU"号遇袭事件，魏圣洛表示，韩国政府与阿联酋方面保持密切合作，迅速完成了船只拖港、船员下船及韩国联合调查组现场调查等工作。

他还表示，韩国驻当地外交机构在确认有1名船员受伤后，立即协助其接受必要的安全救治措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社