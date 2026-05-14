韩国第九届地方选举候选人登记14日起进行

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国第九届地方议员暨地方政府各级领导选举（下称"地方选举"）将于6月3日举行，候选人登记工作14日正式启动。

图为13日，首尔市选举管理委员会员工在首尔中区韩国记者中心前宣传地方选举。【图片=纽斯频通讯社DB】

据中央选举管理委员会14日消息，候选人登记将于当天起至15日进行，每天上午9时至下午6时在各地选举管理委员会受理。

本届地方选举将于6月3日举行。届时，选民将投票选举市、道知事（省长级）和教育监以及基层地方政府首长、广域及基层议员等地方公职人员。

根据地区不同，选民领取的选票数量也有所差异。普通地区选民将领取7张选票，而世宗特别自治市和济州特别自治道选民则领取4张选票。

候选人须向辖区选举管理委员会提交书面申请，并提供包括保证金、居民登记誊本以及财产、兵役、学历、纳税和犯罪记录等相关证明材料。

韩国法律规定，各政党可在不同选区推荐所属党员参选。其中，在比例代表地方议员选举中，女性候选人比例须达50%以上，且候选人名单中的奇数顺位必须安排女性。

无党派候选人则需在9日至15日期间领取推荐书，并在法定范围内获得具有选举权选民的联名推荐。

根据韩国选举法规，竞选期间，候选人及竞选工作人员可通过佩戴绶带、使用宣传道具、悬挂横幅、发放印刷品以及通过媒体和互联网开展宣传活动。

候选人还可制作竞选海报、公报和名片，部分职位候选人还可发放竞选纲领资料。

候选人可在公开场所进行演讲和座谈，并使用宣传车辆及扩音设备。其中，公开演讲允许时间为每天上午7时至晚11时，车载及便携式扩音器可使用至晚9时。

此外，候选人还可通过电话、短信和电子邮件开展竞选宣传。短信可通过群发系统发送，但包括预备候选人阶段在内，总发送次数不得超过8次。

韩国中央选举管理委员会表示，将依法监督竞选活动，确保地方选举公平有序进行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社