韩国第九届地方选举候选人登记14日起进行

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国第九届地方议员暨地方政府各级领导选举（下称"地方选举"）将于6月3日举行，候选人登记工作14日正式启动。
据中央选举管理委员会14日消息，候选人登记将于当天起至15日进行，每天上午9时至下午6时在各地选举管理委员会受理。
本届地方选举将于6月3日举行。届时，选民将投票选举市、道知事（省长级）和教育监以及基层地方政府首长、广域及基层议员等地方公职人员。
根据地区不同，选民领取的选票数量也有所差异。普通地区选民将领取7张选票，而世宗特别自治市和济州特别自治道选民则领取4张选票。
候选人须向辖区选举管理委员会提交书面申请，并提供包括保证金、居民登记誊本以及财产、兵役、学历、纳税和犯罪记录等相关证明材料。
韩国法律规定，各政党可在不同选区推荐所属党员参选。其中，在比例代表地方议员选举中，女性候选人比例须达50%以上，且候选人名单中的奇数顺位必须安排女性。
无党派候选人则需在9日至15日期间领取推荐书，并在法定范围内获得具有选举权选民的联名推荐。
根据韩国选举法规，竞选期间，候选人及竞选工作人员可通过佩戴绶带、使用宣传道具、悬挂横幅、发放印刷品以及通过媒体和互联网开展宣传活动。
候选人还可制作竞选海报、公报和名片，部分职位候选人还可发放竞选纲领资料。
候选人可在公开场所进行演讲和座谈，并使用宣传车辆及扩音设备。其中，公开演讲允许时间为每天上午7时至晚11时，车载及便携式扩音器可使用至晚9时。
此外，候选人还可通过电话、短信和电子邮件开展竞选宣传。短信可通过群发系统发送，但包括预备候选人阶段在内，总发送次数不得超过8次。
韩国中央选举管理委员会表示，将依法监督竞选活动，确保地方选举公平有序进行。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社