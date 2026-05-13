거제시, 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 제공기관 지정

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 13일 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 제공기관을 지정했다.
- 거제시장애인복지관이 선정돼 공간 리모델링 후 본격 운영한다.
- 대상자는 1:1 맞춤형 서비스를 주중 낮 시간에 받는다.
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 자해·타해 등 도전적 행동으로 인해 복지 사각지대에 있던 최중증 발달장애인을 위한 통합돌봄서비스 제공기관을 지정했다고 13일 밝혔다.
거제시장애인복지관이 공개모집을 통해 선정됐으며 공간 리모델링을 거쳐 안전한 돌봄 환경을 조성한 뒤 본격 운영에 들어갈 예정이다.
서비스 대상은 18세 이상 65세 미만의 등록 발달장애인 중 그룹 활동이 어려운 최중증 발달장애인이다. 주소지 면·동주민센터를 통해 신청하면 지역발달장애인지원센터의 방문조사와 경상남도 서비스심의위원회의 심의를 거쳐 최종 선정된다.
선정된 대상자는 주중 낮 시간에 일상생활 훈련, 취미활동, 자립생활 지원 등 개인의 욕구와 선택에 기반한 1:1 맞춤형 서비스를 받는다.
강승필 노인장애인과장은 "최중증 발달장애인의 통합돌봄서비스를 통해 발달장애인의 지역사회 참여를 확대하고 가족들의 돌봄 부담을 경감해 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com