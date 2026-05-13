[핌in고척] '친정 한화전 8실점' 키움 배동현, 엔트리 말소...안우진도 관리 최대 90구

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'부상 복귀' 안우진, 최대 90구 예정...관리 필요

'발가락 부상' 하영민은 다음주 1군 복귀 유력

[고척=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 키움 히어로즈 설종진 감독이 전날(12일) 고척 한화전에서 3이닝 8실점을 기록한 배동현을 관리 차원에서 말소했다.

설 감독은 13일 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 투수 배동현, 김동규, 정세영과 내야수 이주형을 말소하고, 포수 김동헌과 내야수 김웅빈, 투수 김윤하, 박지성을 등록했다.

[고척=뉴스핌] 키움 배동현이 12일 열린 2026 KBO 정규시즌 고척 한화전에서 선발 등판했으나 3이닝 8실점(8자책점)으로 무너졌다. [사진=키움 히어로즈] 2026.05.13 football1229@newspim.com

전날 선발로 나섰던 배동현이 하루 만에 1군에서 제외됐다. 배동현은 전날 친정팀 한화 상대로 3이닝 11피안타 3사사구 3탈삼진 8실점(8자책점)을 기록하며 무너졌다.

배동현은 지난해 11월 2차 드래프트 당시 보호명단에 포함되지 못해 한화에서 키움으로 둥지를 옮겼다. 남다른 각오로 등판했으나, 난타당했다. 우상이었던 류현진과의 선발 맞대결도 허무하게 끝났다. 배동현 입장에서는 악몽과 같은 하루였다.

배동현은 전날 경기 전까지 평균자책점 2.34로 매우 좋았으나, 한화전에서 8자책점을 기록해 시즌 성적은 9경기, 37.2이닝, 4승 2패, 평균자책점 4.06이 됐다.

설 감독은 "계획에 따라 쉬기로 했던 타이밍"이라며 "10일 후 등록할 예정"이라고 전했다. 이어 "로테이션을 한 달 내내 소화했고, (지금 상황에서)주 2회 등판이 무리라고 판단해 한 턴 쉬어가는 게 좋겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

전날 투구 내용에 대해서는 "스피드나 구위는 나쁘지 않았는데 친정팀을 상대하면서 본인이 욕심을 낸 것 같다"며 "제구가 (가운데로)몰린 게 초반 대량 실점의 원인으로 보인다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 키움 배동현이 12일 2026 KBO 정규시즌 고척 한화전에 선발 등판해 3이닝 11피안타 3사사구 3탈삼진 8실점(8자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 배동현의 투구 분석표 (명령어 : 배동현의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=키움 히어로즈] [일러스트=CHAT GPT] 2026.05.12 football1229@newspim.com

전날 등판해 아웃카운트를 잡지 못하고 1실점(1자책점)을 내준 김동규, 2이닝 1실점(1자책점)을 기록한 정세영도 2군으로 내려갔다.

대신 김윤하, 박지성이 등록됐다. 5선발 후보였던 김윤하는 지난 3월 25일 상무전에서 5이닝 2피안타(1피홈런) 2사사구 3탈삼진 2실점(1자책점)을 기록한 후 실전 등판 기록이 없다. 박지성은 2군에서 선발 수업을 받던 중 콜업됐다. 8경기, 26.2이닝, 1패, 평균자책점 5.74를 기록 중이다.

설 감독은 "전날 투수들을 많이 써서 (김)윤하와 (박)지성을 콜업했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 키움 로젠버그가 지난해 6월 6일 2025 KBO 정규시즌 고척 LG전에서 공을 던지고 있다. [사진=키움 히어로즈]

한편 네이선 와일스의 대체 용병 투수 케니 로젠버그는 오는 14일 입국해 곧바로 선수단 훈련에 합류한다.

설 감독은 "(로젠버그는)내일(14일) 선수단과 인사 후 오후 트레이닝을 통해 몸 상태를 체크하고 시간이 되면 캐치볼을 진행할 예정"이라고 전했다.

이어 선발진 구상에 대해서도 설명했다. 설 감독은 "(시즌을)처음 준비할 때 5~6선발까지 생각했다"며 "(하지만) 와일스와 하영민 등이 부상 이탈해 하영민이 복귀하면 다시 선발진을 구성할 예정"이라고 했다.

현재 키움은 선발진의 연이은 공백 속 대체 선발 선수들이 나서고 있으나, 초반 실점하는 경우가 많아 어려움을 겪고 있다. 이날 선발로 나서는 박정훈 역시 불펜 자원이었으나, 하영민 부상 탓에 지난 7일 대구 삼성전(4이닝 4실점)에 이어 시즌 두 번째 선발 등판을 갖는다.

[서울=뉴스핌] 안우진이 24일 고척에서 열린 삼성과의 경기에서 선발 투수로 나서 3이닝 1실점을 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈]

이어 부상에서 돌아온 안우진에 대해서도 이야기했다. 설 감독은 "아직 주 2회 등판이 걸린 적은 없다. 다다음주에 (주 2회 등판할)가능성이 있는데 100구 이상 던질 예정은 없다. 최대 90구를 생각 중"이라고 밝혔다. 이어 "안우진은 (부상 탓에)변수가 많아 보호가 필요하다"고 덧붙였다.

발가락 봉와직염으로 선발 로테이션에서 이탈한 하영민은 이날 혹은 다음날 공을 다시 던진다. 설 감독은 "어깨나 팔꿈치 부상이 아니기 때문에 1번 정도 피칭하면 다음주에는 1군에 돌아올 수 있다"며 상황을 전했다.

football1229@newspim.com