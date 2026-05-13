황성엽 금투협 회장, 룩셈부르크 대사 면담...유럽 진출 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회 황성엽 회장이 13일 주한 룩셈부르크 대사와 만났다.
- 국내 금융투자회사 유럽 진출과 글로벌 신사업 지원 방안을 논의했다.
- 룩셈부르크 자산운용·디지털 자산·우주산업 협력 가능성을 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 금융투자협회 황성엽 회장은 13일 자크 플리스(Jacques Flies) 주한 룩셈부르크 대사와 만나 국내 금융투자회사의 유럽 시장 진출 및 글로벌 신사업 발굴 지원 방안을 논의했다.
이번 간담회에서는 룩셈부르크의 ▲자산운용 허브 기능 ▲디지털 자산 인프라 ▲우주산업 생태계를 중심으로 양국 금융투자업계 간 협력 가능성이 검토됐다.
룩셈부르크는 유럽의회 사무국이 위치한 유럽 최대의 자산운용 허브이자 글로벌 역외펀드 중심지로, 국제채권 상장과 지속가능금융 분야, 디지털 자산 인프라 분야에서 경쟁력을 보유한 국가다.
최근에는 분산장부기술(DLT) 기반 증권의 제도화와 시장 인프라 구축을 추진하며 디지털 금융 분야의 주요 협력국으로 꼽히고 있다.
황성엽 회장은 "룩셈부르크는 자산운용과 디지털 금융, 우주산업에 강점을 가진 유럽의 대표적 금융 허브"라며 "협회는 협력 채널을 확대해 국내 금융투자회사의 해외 진출과 미래 전략산업 투자 기회 발굴을 지원하겠다"고 밝혔다.
이번 간담회는 K-자본시장의 글로벌 협력 기반을 확장하고, 국내 금융투자업계가 유럽 시장에서 새로운 기회를 모색하는 데 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.
eoyn2@newspim.com