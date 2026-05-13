함양군, '2026 상림토요무대' 개막…문화 예술 향유의 장

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 13일 16일 상림공원 토요무대 개막을 밝혔다.
- 지역 가수와 태권도·밸리댄스 등 다양한 공연이 펼쳐진다.
- 올해 17회에 걸쳐 10월까지 생활밀착형 문화를 확대한다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 오는 16일 오후 6시30분 상림공원 토요무대에서 지역 대표 야외 문화공연 '2026 상림토요무대'를 개막한다고 13일 밝혔다.
(사)한국연예예술인총연합회 함양지회가 주관하는 이번 개막식에는 지역 가수와 동아리 공연, 태권도 퍼포먼스, 밸리댄스, 색소폰 연주 등 다양한 무대가 펼쳐진다.
식전 공연으로 아랑고고장구가 진행된 뒤 함양·산청 지역 가수들의 축하 무대와 초등학생 태권도 공연, 지역 예술인들의 노래·연주, 라인댄스 등이 이어진다.
상림토요무대는 지역 예술인에게 공연 기회를 제공하고 군민에게 일상 속 문화 향유를 확대하는 생활밀착형 사업이다.
올해 총 17회에 걸쳐 통기타, 합창, 색소폰, 우쿨렐레, 전통 공연 등 다양한 장르를 10월까지 선보인다.
함양군 관계자는 "천년의 숲 상림공원에서 열리는 토요무대가 군민에게 쉼과 힐링의 시간이 되고 관광객에게 함양 문화 매력을 느낄 추억이 되길 바란다"며 "많은 관심과 참여를 부탁한다"고 밝혔다.
yun0114@newspim.com