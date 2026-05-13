혁신당 "국민의힘 '공소취소저지' 선대위...국민에 천명할 가치 없다는 반증"

AI 핵심 요약beta
- 조국혁신당은 13일 국민의힘 선대위 출범을 비판했다.
- 임명희 대변인은 장동혁 대표 주도 행진을 바보들의 행진이라 꼬집었다.
- 공소취소 강조는 검찰권 오남용 진실을 가릴 수 없다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국혁신당은 13일 국민의힘의이 출범한 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회' 와 관련해 "장동혁 대표가 앞장선 바보들의 행진인 줄 알았다"고 비판했다.
임명희 조국혁신당 대변인은 이날 논평을 통해 "국민의힘이 장동혁 대표를 상임선대위원장으로 하는 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회'를 발표했다"며 이같이 밝혔다.
임 대변인은 "보수 진영의 대표 정당이 전국지방선거를 앞두고 국민 앞에 천명할 가치와 노선이 없다는 불쌍한 반증"이라며 "그 빈자리를 '공소취소'로 넣으려고 한들 윤석열에 의한 검찰권 오남용의 진실을 가릴 수 없다"고 주장했다.
그러면서 "한 줌 내란 극우세력에 기대어 이재명 타도만 외치는 장동혁 대표가 보수 재건은 커녕 보수 괴멸을 자처하는 현실에 웃어야 할지 울어야 할지 모르겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com