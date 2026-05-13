반도체 중심 성과급 협상 불만…삼성 가전 직원들 법적 대응 검토

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 DX 부문 직원들이 13일 초기업노조 임금협상 절차 문제로 법률 자문 시작했다.
- 반도체 사업부 중심 교섭에 불만 누적돼 가처분 신청 등 법적 대응 검토한다.
- 노조 내부 균열 속 전체 임직원 대변 교섭 재정비 필요성 주장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가처분 신청 참여자 모집 움직임…노조 내부 균열 조짐 확산
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)를 둘러싼 내부 반발이 디바이스경험(DX) 부문을 중심으로 확산하고 있다. 반도체 사업부 중심으로 교섭이 진행되고 있다는 불만이 누적되면서 일부 직원들은 법적 대응 검토와 집단행동 움직임에 나서는 분위기다.
13일 관련 업계에 따르면 삼성전자 DX 부문 일부 직원들은 2026년 임금협상 과정의 절차적 문제를 검토하기 위해 법률 자문을 진행 중이다. 현재 조합원들을 대상으로 참여 의사를 확인하고 있으며, 일정 수준 이상 인원이 모이면 법원 가처분 신청 등 대응 방안을 추진키로 했다. 이들의 움직임은 전국삼성전자노동조합(전삼노)이나 삼성전자노조동행(동행노조)과는 별개로 알려졌다.
DX 부문 내부에서는 이번 교섭이 사실상 디바이스솔루션(DS) 부문 성과급 확대 요구에 집중됐다는 지적이 이어지고 있다. 특히 메모리·파운드리 등 반도체 사업 성과를 중심으로 한 보상 논의가 부각되는 동안 TV·가전·모바일 등을 담당하는 DX 구성원들의 요구는 충분히 반영되지 않았다는 불만이 커지는 모습이다.
실제 교섭 과정에서는 전사 임직원이 함께 혜택을 받을 수 있는 공통 재원 마련 요구도 제기됐지만 받아들여지지 않았다. DX 계열 조합원들 사이에서는 "특정 사업부 중심으로 안건이 짜이고 있다"는 반응과 함께 "교섭 과정 자체가 폐쇄적으로 운영됐다"는 지적도 나온다.
노조 내부 균열도 이어지는 분위기다. 공동교섭단에 참여했던 삼성전자노조동행은 앞서 교섭 구조와 안건 운영 방식에 문제를 제기하며 이탈한 바 있다. 일부 조합원들 사이에서는 "전체 임직원을 대변해야 할 교섭이 특정 조직 중심으로 흘러가고 있다"는 비판과 함께 대표 교섭 체계 재정비 필요성을 주장하는 목소리도 나온다.
다만 이번 법적 대응이 실제 효력을 가질지는 아직 불확실하다. 법원이 교섭 절차상 문제를 인정할 경우 향후 협상 일정과 노조 운영에도 적지 않은 변수가 될 수 있다는 관측이 나온다.
syu@newspim.com