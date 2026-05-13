李대통령 "조선산업, 경기에 매우 취약…공공선박은 불황기에 몰아서 발주"

울산서 K-조선 미래비전 간담회

산업부에 공공선박 발주 전략 재검토 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 13일 국내 조선업계를 만나 조선산업에 적극 지원하겠다는 의지를 밝혔다.

이 대통령은 이날 울산 라한호텔에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에서 "조선업계가 어려운 환경을 잘 넘어와서 지금은 꽤 괜찮은 환경이 되기는 했지만 또 언제, 어떻게 될지 알 수 없는 게 이 조선업의 특성"이라며 "불안정성에 빠지지 않도록 우리가 잘 준비해야 한다"고 했다.

이재명 대통령이 13일 울산 라한호텔에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 특히 조선산업의 경기변동 취약성에 대응할 수 있도록 공공선박 발주 전략을 재검토할 것을 지시했다. 이 대통령은 "공공선박 발주를 정기적으로 하는데 불황기에 몰아서 하는 방안을 산업통상부가 기획해보라"고 했다.

이 대통령은 먼저 간담회 모두발언에서 "조선산업은 엄청나게 경기에 많이 노출돼 호황과 불황이 왔다갔다 하다 보니 고용문제가 언제나 현안이 됐다"며 "불황기는 견뎌내기 어렵고, 호황기는 인력이 부족하고, 산업현장은 다층화되고, 고용구조가 불안정해지는 문제점이 있는 것 같다"고 지적했다.

이 대통령은 "관련 기업들 하청업체나 협력사들, 기자재 납품업체도 큰 경기 변동에 노출돼 다들 어려워지는 것 같다"며 "조선산업은 매우 중요한 산업인데 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력이 중요하다"고 강조했다.

그러면서 "현장에 자율적으로 맡긴다고 해결되지 않을 것 같아서 정부로서도 고용 유지, 조선산업 생태계 유지 발전에 많은 관심을 가져야 한다고 생각한다"며 "요즘은 국제 경쟁이 단일한 상품경쟁이 아니고 결국 생태계 경쟁"이라고 짚었다.

이재명 대통령이 13일 울산 라한호텔에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "얼마나 튼튼한 자체 생태계를 갖고 있느냐가 중요하다"며 "생태계가 잘 구축돼 있으면 국가적 국제적 경쟁력을 갖고, 생태계가 없이 특정 상품, 특정 기업 중심으로 하면 어려운 상황을 견뎌내기 어렵다"고 진단했다.

이 대통령은 아울러 "최근에 조선산업에 대해서 국제적 관심도가 높아지다가, 소위 마스가(Make America Shipbuilding Great Again·MASGA·한미 조선 협력 프로젝트)라고 미국의 대규모 투자사업의 핵심 아이템으로 조선산업이 선정돼 있다"며 "대한민국과 미국의 투자협력의 가장 중요한 부분이 조선산업이 됐다"고 설명했다.

이 대통령은 "앞으로 이 부분은 여러 가지 많은 가능성과 잠재력을 갖고 있는데 이 과정에서도 국내 조선산업이 제대로 발전할 뿐 아니라 튼튼한 생태계가 구축돼서 혜택과 성장의 과실들이 골고루 나눠지고, 회사 내에서도 사용자, 노동자가 함께 그 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 것도 중요한 일"이라고 강조했다.

또한 "국가가 해야 할 많은 일이 있지만, 안보나 질서유지는 기본이고, 현실적으로 해야 할 가장 중요한 일은 국민의 삶의 조건, 삶의 환경을 개선하는 것"이라며 "그중에서도 가장 핵심은 먹고사는 문제, 산업과 기업, 일자리를 늘리는 것이라고 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 "여러분이 정부가 어떤 일을 해주면 좋을지, 중소대형조선사끼리의 협력 문제라든지, 하청 협력업체, 기자재 납품업체, 노동자 사용자 간에 서로 어떤 역할을 기대하는지 이런 점을 얘기해주면 저희가 잘 챙기겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 13일 울산 라한호텔에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이날 간담회는 친환경 선박 등 고부가선박 수요 증가와 주요국 협력 확대 기회, 수주 경쟁 심화와 중소조선 생태계 취약, 숙련 인력 부족 등 과제를 검토하고 산업 도약 방안을 모색하고자 마련됐다.

간담회에는 대형·중형·소형 조선사와 협력사, 기자재 업체, 금융기관, 노동자 대표 등 조선산업 생태계 전반의 관계자 37명이 참석했다. 정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 황종우 해양수산부 장관과 이억원 금융위원장이, 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석이 참석했다.

이 대통령은 간담회에 앞서 HD현대준공업 울산조선소를 찾아 정기선 HD현대 회장과 액화천연가스(LNG)선 화물창 시설을 둘러봤다.

the13ook@newspim.com