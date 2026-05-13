[6·3 재보선] 이진숙, 대구 달성 공천장 수령…"자유민주주의 지킬 중대 기로"

AI 핵심 요약beta
- 이진숙 국민의힘 후보가 13일 중앙당 공천장 수여받았다.
- 여의도 당사 출범식에서 재보궐 후보 공천 전달식 진행했다.
- 이재명식 권력 구조 우려하며 자유민주주의 가치 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보가 13일 중앙당으로부터 공천장을 수여받고 본격적인 선거 행보에 나선다고 밝혔다.
이 후보는 이날 오전 11시 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 '국민무시 심판·공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식'에 참석해 재보궐선거 후보 공천장을 수여받았다.
이날 행사에서는 중앙선거대책위원회 출범과 함께 전국 재보궐선거 후보자들에 대한 공천장 전달식이 진행됐다.
이 후보는 "특정 인물을 몰아내기 위해 방송통신위원회를 사실상 무력화하는 모습을 보며, 이재명식 권력 구조에 대한 우려를 갖게 됐다"며 "대한민국은 지금 자유민주주의의 가치를 지켜낼 것인지, 또 다른 방향으로 나아갈 것인지 중대한 기로에 서 있다"고 말했다.
oneway@newspim.com