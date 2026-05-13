폴라리스그룹, 유비테크·액손과 피지컬 AI 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스그룹은 12일 코엑스 HR 컨퍼런스에서 피지컬 AI 사업 확장과 폴라리스 2.0 비전을 공식화했다.
- AI 소프트웨어 역량을 유비테크로보틱스·액손 하드웨어와 결합해 온디바이스 AI·로보틱스 시장 진입을 추진한다.
- 이해석 CAIO는 문제 정의 역량 갖춘 해결자와 포용적 적자생존 철학을 제시하며 통합 업무 환경 구축을 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스그룹은 지난 12일 서울 코엑스에서 열린 HR 컨퍼런스 '원티드 하이파이브 2026'에서 피지컬 AI 사업 확장 방안과 '폴라리스 2.0' 비전을 공식화했다고 13일 밝혔다.
구체적으로 폴라리스그룹은 폴라리스오피스·폴라리스AI·핸디소프트 등 계열사가 보유한 AI 소프트웨어 역량을 글로벌 로보틱스 기업 유비테크로보틱스(Ubtech Robotics)·액손(Axon)의 하드웨어 밸류체인과 결합해 기업용 온디바이스 AI와 로보틱스 시장 진입을 추진한다.
이날 기조연설은 이해석 폴라리스그룹 최고인공지능책임자(CAIO) 겸 폴라리스오피스 사업본부장이 맡았다. 이 CAIO는 AX 시대의 핵심 인재상으로 '문제 정의 역량을 갖춘 해결자'를 제시했다. AI가 코딩·디자인 등 개별 직무 생산성을 빠르게 대체하는 환경에서는 문제를 규명하고 AI와 인간의 강점을 결합해 해결 구조를 설계하는 역량이 중요해진다는 설명이다.
조직 운영 철학으로는 '포용적 적자생존'을 제시했다. 가장 강한 조직이 아니라 환경에 가장 기민하게 적응하는 조직이 살아남는다는 원칙 아래 구성원을 혁신 리더로 육성한다는 전략이다.
폴라리스그룹은 글로벌 프로젝트 관리 솔루션 아틀라시안(Atlassian)과 자회사 핸디소프트의 HR 솔루션 '원티드스페이스'를 연동한 통합 업무 환경도 구축했다.
이 CAIO는 "통합 업무 환경 구축을 통해 조직 전체가 AX를 넘어 피지컬 AI 시대로 진입할 기반을 다질 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com