IBK기업은행, 유언대용신탁 상담 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 13일 세무법인 다솔과 유언대용신탁 세무 협력 업무협약을 체결했다.
- 유언대용신탁 상담 고객에게 상속·증여 세무 상담을 연결 지원한다.
- 양 기관은 세무 검토·신고 대행 등 자산승계 서비스를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 13일 세무법인 다솔과 '유언대용신탁 상담 관련 세무 협력을 위한 업무 협약'을 체결하며 상속과 증여 등의 세무 관련 문의에 보다 전문적으로 대응할 수 있게 됐다.
협약에 따라 기업은행은 유언대용신탁 상담 과정에서 세무 상담이 필요한 고객에게 세무법인 다솔과 연결된 상담을 지원한다. 세무법인 다솔은 상속 및 증여 등의 세무 상담을 원하는 고객에게 기업은행과 협력하여 종합자산관리 서비스를 제공할 계획이다.
양 기관은 ▲유언대용신탁 상담 관련 세무 검토 협력 ▲상속과 증여 등의 자산승계 상담 지원 ▲세무 신고 대행 지원 ▲유언대용신탁 활성화를 위한 협력 등을 진행할 예정이다.
오은선 기업은행 자산관리그룹장은 "이번 협약을 통해 유언대용신탁 상담 및 집행 과정에서의 세무 지원을 강화하고 고객에게 보다 전문적인 자산승계 서비스를 제공하겠다"며 "앞으로도 고객의 다양한 자산승계 수요에 맞춰 상품 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
안수남 세무법인 다솔 대표는 "유언대용신탁과 상속 및 증여 세무는 자산승계 과정에서 함께 고려되어야 하는 분야"라고 말하며, "양 기관의 전문성을 기반으로 고객에게 실질적인 도움이 되는 상담 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com