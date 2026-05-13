창원 문화예술인, 송순호 후보 지지 선언…"현장 의견 반영 실행력 갖췄다"

AI 핵심 요약beta
- 경남 창원지역 문화예술인들이 12일 송순호 더불어민주당 창원시장 후보 지지를 공식선언했다.
- 예술인들은 창작 여건 악화와 지역 문화자산 활용 부족 등 구조적 한계를 지적하며 현장 소통과 정책 실행력을 갖춘 송 후보를 지지한다고 밝혔다.
- 문화예술본부는 예술인 권익 보호와 창작 환경 개선, 권역별 문화자산 활성화를 주요 과제로 제시했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원지역 문화예술인들이 송순호 더불어민주당 창원시장 후보 지지를 공식선언했다.
송순호 후보측은 전날 선거사무소에서 창원 일원에서 문화예술인들이 모여 송순호 후보 지지 선언과 함께 '창원 문화예술본부' 출범식을 가졌다고 13일 밝혔다.
참여 예술인들은 이날 결의문을 통해 "문화와 예술은 도시의 품격이자 시민의 행복이며, 다음 세대에게 물려줄 소중한 자산"이라며 "창원 문화예술 현장이 현실의 벽에 가로막혀 있는 만큼, 현장의 목소리에 귀 기울이고 말이 아닌 행동으로 실천할 후보가 필요하다"고 밝혔다.
이어 "창원 문화예술계는 창작 여건 악화와 지역 문화자산 활용 부족 등 구조적 한계에 직면해 있다"며 "현장과의 소통을 바탕으로 정책 실행력을 갖춘 송순호 후보를 지지한다"고 말했다.
문화예술본부는 향후 예술인 권익 보호와 창작 환경 개선, 마산·창원·진해 권역별 문화자산 활성화 등을 주요 과제로 제시했다. 지역 문화 기반 확충과 예술인의 지속 가능한 활동 여건 마련에 정책적 지원이 필요하다는 점을 강조했다.
이에 송순호 후보는 "문화예술 경쟁력이 도시 경쟁력으로 직결된다"며 "현장 의견을 반영한 정책으로 시민 삶 속에 문화가 자리 잡는 창원을 만들겠다"고 다짐했다.
news2349@newspim.com