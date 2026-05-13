"인천의 물길 시민에게 돌려줘"…유정복, '인천 수(水)세권 도시' 조성 공약

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 13일 바다와 하천을 연결한 '인천 수세권 도시' 조성 공약을 발표했다.
- 송도·청라·소래·영종·월미 등 5대 수세권 벨트를 조성하고 해안선을 따라 워터프런트를 특성에 맞게 연결할 계획이다.
- 굴포천 등 5대 하천 복원 사업을 확대 추진해 수질 개선과 친수공간 조성을 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보는 13일 기자회견을 열고 바다와 하천이 연결된 친수공간이 만들어진 '인천 수(水)세권 도시' 조성 공약을 발표했다.
유 후보는 "인천은 가까이에 물이 있어도 접근하기 어렵고 머물 공간이 부족했다"며 "인천 시민들 일상과 휴식이 물 옆에서 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
그는 방안으로 '5대 수세권 벨트' '5대 생명의 강 복원' '도심 속 친수공간 조성' 등을 제시했다.
유 후보는 5대 수세권 벨트는 인천 해안선을 따라 송도 워터프런트와 청라 워터프런트, 소래생태 워터프런트, 영종 워터프런트, 월미 워터프런트 5개 거점을 특성에 맞게 조성, 연결하는 것이라고 설명했다.
송도 워터프런트는 1-1단계, 1-2단계(송도 6공구~아암호수) 사업에 이어 송도 11공구와 남측 수로까지 연결돼 송도국제도시 전체를 감싸는 물길을 만들게 된다.
청라 워터프런트는 청라호수공원과 커낼웨이를 주변 공촌천, 심곡천, 서해 연안, 경인아라뱃길로 연결해 보행·녹지·수변축을 조성하고 소래생태 워터프런트는 인천대공원에서 장수천, 소래생태습지, 소래포구를 연결할 계획이다.
영종 워터프런트와 월미 워터프런트는 해양 친수공간으로 조성한다.
영종도 씨사이드파크를 중심으로 구읍뱃터와 중산 일대를 가족형 수변공원으로 조성하고 마시안·을왕리·왕산 일대에는 해양 레저와 웰니스를 결합한 체류형 해양 관광 권역으로 육성할 계획이다.
유 후보는 민선 8기 인천시에서 추진한 5대 하천 복원 사업을 확대 추진한다는 생각이다.
그는 내륙의 굴포천 생태하천 복원 2단계 사업과 공촌천, 승기천, 만수천·장수천, 나진포천 등 하천의 수질 개선 및 친수공간 조성이 차질없이 이뤄질 수 있도록 할 계획이다.
유 후보는 "역세권이 도시의 이동 가치를 높였다면 수세권은 인천의 생활 가치와 도시 브랜드를 높이게 될 것"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com