민주 농어민위, 친환경 유기농업 확대 정책협약...문금주 "당 역량 집중할 것"

AI 핵심 요약beta
- 문금주 더불어민주당 전국농어민위원회 위원장은 13일 친환경 유기농업 확대와 먹거리 기본권 보장을 위한 정책협약을 체결했다.
- 협약에 따라 생산 기반 강화부터 소비 확대, 기후위기 대응까지 총 10대 정책 방향을 공동 추진하기로 했다.
- 공공급식 확대, 치유 먹거리 체계 구축, 농림축산식품부 내 환경농업정책국 신설 등을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 문금주 더불어민주당 전국농어민위원회 위원장은 13일 친환경 유기농업 확대와 먹거리 기본권 보장을 위한 정책 협약을 체결하고 "기후위기 대응과 지속 가능한 농업 전환에 당의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
더불어민주당 전국농어민위원회는 이날 국회의원회관 제2간담회의실에서 (사)한국친환경농업협회, 전국먹거리연대와 함께 '친환경 유기농업 2배 확대를 위한 정책협약식'을 개최했다.
이번 협약은 전 세계적인 유기농업 확대 흐름에 맞춰 국내 친환경 농업 비중을 높이고 6·3 지방선거에서 농정 혁신 과제를 핵심 공약으로 반영하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양측은 친환경 농업 생산 기반 강화부터 소비 확대, 기후위기 대응 시스템 구축까지 총 10대 정책 방향과 세부 과제를 공동 추진하기로 했다.
생산 부문에서는 지자체별 친환경농업 생산장려금 지급을 도비 지원 방식으로 상향 평준화하고, 유기농자재 지원 확대와 친환경 청년농 육성을 위한 인큐베이팅 농장 조성을 추진한다.
유통·소비 분야에서는 광역 단위 거점 물류센터를 확충하고 어린이집, 공공병원, 요양시설 등 공공급식 전반에 친환경 식재료 공급을 확대하기 위한 차액 지원 사업을 추진하기로 했다.
특히 고령자와 환자 등을 대상으로 지역 친환경 농식품을 활용한 맞춤형 식단을 제공하는 '치유 먹거리' 체계 구축도 포함됐다.
기후위기 대응을 위한 구조 개편 방안도 담겼다. 양측은 농림축산식품부 내 '환경농업정책국' 신설을 추진하고, 가축분뇨 바이오가스화 등을 통한 농촌 재생에너지 생산·소비 연계 모델 구축에 협력하기로 했다.
문 위원장은 "친환경 농업은 더 이상 시혜적인 지원 대상이 아니라 붕괴하는 생태계를 복원하고 미래 세대에게 지속 가능한 환경을 물려주기 위한 국가적 책무"라며 "먹거리 정책은 국가가 국민에게 보장해야 할 가장 근본적인 기본권의 실현"이라고 말했다.
이어 "실제 현장에서 농민들이 체감할 수 있는 정책으로 실현될 수 있도록 당의 역량을 집중하겠다"고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com