민형배, 신안서 섬교통 5대 정책 발표…'이동권 공공책임 강화'

AI 핵심 요약beta
- 민형배 후보가 13일 신안군에서 섬교통 5대 혁신 정책을 발표했다.
- 공영제 여객선 탑승하며 교통 여건을 점검하고 필수 항로 공공책임제를 제시했다.
- 자은도 주민 만나 시민주권 행정 구상을 설명하며 섬 삶 유지 정책을 강조했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 신안군을 찾은 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 섬 주민 이동권 강화를 위한 '섬교통 5대 혁신 정책'을 발표했다.
민 후보는 신안군 증도 왕바위 여객선터미널에서 공영제 여객선 '슬로시티호'에 탑승해 자은도로 이동하며 섬 지역 교통 여건을 점검했다고 13일 밝혔다.
그는 현장에서 "섬 이동권은 생존권이자 정주권 문제"라며 "배편이 끊기면 통학과 통원, 물류와 돌봄까지 영향을 받는다"고 밝혔다. 이어 "단순한 운항 유지가 아니라 섬의 삶을 유지하는 정책으로 전환해야 한다"고 강조했다.
민 후보가 제시한 정책은 공공 책임 강화를 핵심으로 한다. 주요 과제로는 ▲필수 항로를 지정해 국가와 지방정부가 운항 안정을 책임지는 '필수 해상교통 공공책임제' 도입▲노후 선박 교체 및 항로 안정성 강화▲재생에너지 기반 '공공 전기여객선 체계' 구축▲수요응답형 '호출형 스마트 여객선' 도입▲교통과 의료·돌봄·물류가 결합된 '스마트 섬 생활권' 구축 등이 포함됐다.
이후 민 후보는 자은도 '1004뮤지엄파크'를 방문해 주민들과 만나 지역 현안을 청취했다. 현장에서 주민들과 직접 악수를 나누며 시민주권 행정 구상을 설명했다.
민 후보는 "시민이 결정하면 행정이 따르는 것이 시민주권 정부의 핵심"이라며 "섬이 많다는 조건을 해상교통과 에너지 혁신의 기회로 만들겠다"고 말했다. 이어 "섬에 살아도 불편함이 없는 전남광주를 만들겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com