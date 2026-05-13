이준석 "국민배당금, 우회 말고 삼성전자·하이닉스 국유화법 발의하라"

AI 핵심 요약beta
- 이준석 개혁신당 대표는 13일 이재명 대통령의 '포퓰리즘적 긴축재정' 표현을 모순이라고 비판했다.
- 포퓰리즘은 돈을 푸는 정치이고 긴축은 그 반대라며 두 단어는 결합할 수 없다고 지적했다.
- 국민배당금 정책을 겨냥해 삼성전자·SK하이닉스 국유화법 발의를 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 13일 이재명 대통령이 국무회의에서 사용한 '포퓰리즘적 긴축재정'이라는 표현에 대해 "표현 자체로 모순인 '뜨거운 얼음'이고 '소리치는 침묵'"이라고 비판했다.
또한 논란의 국민배당금에 대해서는 "삼성전자 국유화법과 SK하이닉스 국유화법을 발의하라"고 꼬집었다.
이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "국어 교과서에 나오는 공감각적 심상으로 정치 메시지를 만드시는 겁니까. 아니면 단어의 뜻을 모르시거나, 알면서도 모른 척하시는 겁니까"라고 물었다.
그는 "포퓰리즘의 정의는 단순하다. 인기에 영합해 돈을 푸는 정치"라며 "긴축은 정확히 그 반대다. 인기 없는 결정을 감수하고 지갑을 닫는 일"이라고 설명했다.
이어 "이 두 단어는 결합할 수 없다"며 "그런데 대통령께서는 이 두 단어를 억지로 붙여 놓고 자신을 비판하는 모든 목소리에 겨누고 계신다"고 지적했다.
이 대표는 "돈 푸는 것이 포퓰리즘"이라며 "선심성 하사금 정치를 멈추라는 말은 책임이지 포퓰리즘이 아니다"라고 강조했다.
그러면서 "책임을 포퓰리즘이라 부르고 본인의 돈풀기를 책임이라 부르시는 이 적반하장은, 양심의 문제이거나 의식화된 언어 창조로 본인의 아집을 덮으려는 시도"라고 목소리를 높였다.
이 대표는 "올해 예산 728조원, 적자국채만 110조원"이라며 "IMF는 한국 부채비율 상승폭이 비기축통화국 가운데 세계 1위가 될 것이라 경고했다"고 밝혔다.
또 "매일경제가 경제학자 104명에게 물었더니 확장재정을 지속해야 한다는 응답은 7.7퍼센트뿐이었다"며 "대통령께서 '돌림노래'라며 깎아내리신 그 목소리는, 학계와 시장의 정직한 합창"이라고 덧붙였다.
김용범 정책실장에 대해서는 "한술 더 떠 반도체 초과세수로 '국민배당금'을 만들자고 하셨다"며 "기업의 이익이 그렇게 탐나고 그걸 뿌려서 얻을 표가 탐나십니까"라고 비판했다.
그는 "우회하지 마시고 정직하게 가십시오"라며 "다수 의석에 그렇게 자신 있으시다면, 삼성전자 국유화법과 SK하이닉스 국유화법을 발의하십시오. 잼비디아가 어차피 그런 것 아니었습니까"라고 꼬집었다.
마지막으로 이 대표는 "언어를 비틀어 현실을 가린 권력은 끝이 좋은 적이 없다"며 "지금 이 정부가 쌓고 있는 가장 위험한 적자는 재정 적자가 아니라 언어의 적자"라고 직격했다.
oneway@newspim.com