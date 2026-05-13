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FT "대만 안보도 中과 논의 대상이라는 트럼프에 亞동맹들 노심초사"

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  • 트럼프 대통령이 13일 시진핑 주석과 만나 대만 무기 판매를 논의한다고 밝혔다.
  • 대만과 아시아 동맹국들은 중국 요구에 굴복할 가능성을 우려한다.
  • 미국은 대만 무기 지원 패키지를 추진하나 정책 변화 부인한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 주석과 만나 '대만에 대한 미국의 무기 지원(판매) 문제도 논의할 것'이라고 밝힌 가운데 대만과 아시아 동맹국들 사이에서 해당 논의가 불러올 파장을 우려하는 목소리가 커지고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 13일 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 현지시간 11일 백악관 기자들에게 "시 주석은 우리가 그렇게 하지 않기를(대만에 무기를 판매하지 않기를) 바라고 있다"며 "나는 이 문제에 대해 논의할 것"이라고 말한 바 있다.

이는 그간 대만에 대한 무기 수출 문제와 관련해 중국과 사전 협의를 하지 않았던 미국의 관행을 사실상 뒤흔드는 발언으로, 아시아 역내 동맹들의 우려를 자아내고 있다고 FT는 전했다.

바이든 행정부 시절 백악관 국가안보회의(NSC) 동아시아 담당 선임국장을 지낸 미라 랩-후퍼는 "인도-태평양 지역의 동맹국들은 트럼프 대통령이 대만 무기 판매를 미뤄달라는 중국의 요구에 굴복할 가능성을 우려하고 있다"고 말했다.

나아가 "이는 중국에 (미국의 대만 안보 지원에 대한) 사실상의 거부권을 부여하는 것일 뿐만 아니라 적절한 대가만 지불한다면 어떤 동맹국의 운명이라도 거래의 대상이 될 수 있다는 인상을 심어줄 것"이라고 지적했다.

이번 논란은 미국이 111억 달러 규모의 대만 무기 지원 패키지를 발표한 지 5개월만에 나온 것이다. 미국은 추가로 최소 140억 달러 규모의 무기 판매도 준비하고 있는 것으로 알려진 바 있다.

중국은 대만에 대한 미국의 기본 입장 변경도 줄기차게 요구해왔다. FT에 따르면 미국은 "대만 해협에 대한 어떠한 일방적 현상 변경도 지지하지 않는다"는 입장을 고수했지만, 중국은 이를 "(미국은) 대만 독립에 반대한다"는 보다 명시적 표현으로 바꿀 것을 미국에 요구하고 있다.

미국 정부는 정책 변경 가능성을 부인한다. 마코 루비오 국무장관은 최근 "미국의 대만 정책에는 변화가 없다"고 강조했다.

그럼에도 워싱턴 정가는 여야를 불문하고 트럼프라는 돌발 변수를 무시하지 못하고 있다. 미치 매코널 공화당 상원의원의 경우 '이번 미중 정상회담에서 대만과 일본, 필리핀의 안보가 협상 대상이 되지 않을 것이라는 점을 확언해 달라'고 요구했지만, 피트 헤그세스 국방장관은 답변을 피했다.

미 외교관을 지낸 사라 베런은 중국이 트럼프 대통령의 명시적인 정책 변경 선언을 꼭 필요로 하지도 않을 것이라고  짐작했다.

그는 "미국의 정책이 흔들리고 있다는 인식을 확산시키는 것만으로도 베이징으로선 충분히 효과적"이라며 "이는 대만 입지를 약화시키고 역내 불확실성을 증폭시키는 한편, 일시적 효력에 그칠 미국의 선언 변경을 놓고 트럼프와 협상을 시작하는 것에 비해 위험 부담도 적다"고 말했다.

일부 전문가들은 트럼프 대통령이 (대만에 대한) 무기 판매 문제에서 양보할 가능성 자체를 더 걱정한다.

브루킹스연구소의 중국 전문가 패트리샤 김은 "중국은 최근 미국의 (대만에 대한) 무기 판매와 추가적인 무기 지원 패키지에 강하게 반발해왔다"며 "시 주석이 트럼프 대통령에게 다음 무기지 판매 패키지의 연기나 축소를 요구할 가능성이 높다"고 말했다.

이미 지난 2월 트럼프 대통령은 중국의 압박으로 미국 의회에 무기 수출 통보를 늦춘 전례가 있다.

대만 안보 문제 외에도 이번 정상회담은 미중 양국 관계 전반을 가늠할 중요한 분수령이다. 이란 문제와 함께 미중 무역·통상 현안 , 비민감 분야 상업 활동을 관리하기 위한 '무역위원회' 설립 등이 의제로 다뤄질 전망이다.

방중 길에 나선 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 "우리는 위대한 나라 중국으로 향하고 있다. 그곳에서 나는 탁월한 지도자인 시진핑 주석에게 중국을 '개방'해 이 뛰어난 사람들이 마법을 부릴 수 있도록 해달라고 요청할 것이다. 나는 이를 첫 번째 요청 사항으로 삼겠다"고 적었다.

이번 방중에는 팀 쿡 애플 대표(CEO) 일론 머스크 테슬라 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO 등 주요 기업인들이 동행한다. 

미국 도널드 트럼프 대통령이 2026년 5월 12일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 중국 방문을 위해 전용기 에어포스원에 탑승하며 손을 흔들고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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