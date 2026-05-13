용혜인 "국민배당금 옳다...초과세수 시민배당형 국부펀드 활용해야"

AI 핵심 요약beta
- 용혜인 기본소득당 대표가 13일 김용범 정책실장의 국민배당금 제안을 지지했다.
- 초과세수를 시민배당형 국부펀드에 활용해야 한다고 강조했다.
- 이준석·국민의힘의 조롱과 색깔론을 비판하며 기본사회 해답을 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 용혜인 기본소득당 대표가 김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금' 제안을 두고 "옳다. 아니, 한 걸음 더 나가야 한다"며 초과세수를 시민배당형 국부펀드에 활용해야 한다고 강조했다.
용 대표는 13일 페이스북에서 "AI 대전환의 시대, 이미 실패한 낡은 것은 흘려보내고 새로운 합의가 필요한 때"라며 이같이 밝혔다.
용 대표는 이준석 대표와 국민의힘을 겨냥해 "여전히 악의적인 조롱과 낡아빠진 반공주의로 비난하는 것 말고는 할 수 있는 것이 없는 이들이 있다"며 "이준석의 조롱, 국민의힘의 색깔론이 딱 그런 모습"이라고 비판했다.
이어 "부의 독점이 심화될 AI 대전환 시대에 모두가 함께 살아갈 길을 찾아야 하지 않겠느냐"며 "김용범 정책실장의 입장은 기본소득당이 오랫동안 민주당을 비롯한 개혁 정치세력에 던져왔던 질문이기도 하다"고 했다.
용 대표는 "급변하는 시대 속에서 변화가 더디게 느껴지기도 하지만, 조금씩 설득되고 동의하는 이들이 늘어가는 것을 보며 희망을 본다"고도 말했다.
또 "기본소득당은 기본소득 중심의 기본사회와 시민이 주인인 국부펀드를 통한 산업혁신, 시민배당이라는 해답을 제시하고 있다"며 "첨단기업의 초과세수는 AI 대전환에 투자하는 국부펀드로 활용하는 것이 대한민국 미래를 위한 유의미한 투자"라고 주장했다.
그러면서 "변화하는 시대에 모두를 위한 성장이 가능한 기본사회의 경로를 끊임없이 설득하는 정당 본연의 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com