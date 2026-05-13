GLN인터내셔널, 중국 전 지역 QR결제 서비스 이용 범위 확대ㅑ

AI 핵심 요약beta
- GLN인터내셔널이 13일 중국 QR결제 서비스 이용 범위를 확대했다.
- 텐페이글로벌과 제휴해 지하철·택시 등 위챗페이 가맹점에서 결제 가능하다.
- 퍼플GLN 등 국내 앱으로 별도 설치 없이 편리한 해외 결제를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = GLN인터내셔널(이하 GLN)은 중국으로 여행하는 고객의 편리한 결제를 위해 중국 전 지역에서 제공하는 QR결제 서비스의 이용 범위를 확대했다고 13일 밝혔다.
이번 서비스는 중국의 대표적인 모바일 결제 시스템인 위챗페이 운영사인 텐페이글로벌과 제휴해 지하철과 택시 등 일상생활에서의 결제 가능성을 확대한 점이 특징이다.
이로 인해 GLN 이용자들은 기존의 유니온페이 기반 QR결제 가맹점 외에도, 중국 내 위챗페이 가맹점에서 QR결제를 이용할 수 있게 됐다. 특히 중국에서 이용 빈도가 높은 이동 수단인 지하철과 택시에서도 QR결제가 가능해져 여행객의 실질적 결제 편의성이 크게 향상될 전망이다.
GLN은 지난해 11월 유니온페이 인터내셔널과 제휴하여 중국 내 결제 인프라를 구축했으며, 이번 서비스 확대로 위챗페이 전 가맹점 기준의 QR결제 이용 환경을 제공하게 됐다.
이용자들은 별도의 현지 앱 설치 없이도 국내에서 사용 중인 앱으로 중국 현지에서 QR결제를 이용할 수 있다. GLN의 대표 앱 '퍼플GLN'을 포함해 하나원큐, 하나머니, 하나카드, 토스 등 주요 앱에서 동일한 서비스를 지원한다.
또한, 네이버페이와 KB스타뱅킹에서도 GLN의 중국 QR결제 서비스가 순차적으로 서비스될 예정으로, 국내 주요 금융 및 플랫폼 앱을 통해 해외 간편 결제 접근성이 더욱 강화될 것으로 보인다.
이석 GLN 대표이사는 "이번 서비스 확대를 통해 중국 여행 고객들이 지하철, 택시 등 다양한 생활 영역에서 QR결제를 보다 편리하게 이용할 수 있게 됐으며, 향후 해외에서도 국내와 동일한 수준의 쉽고 편리한 결제 경험을 이어가겠다"고 말했다.
GLN은 2021년 7월 하나은행에서 분사해 설립된 핀테크 회사로, 아시아 주요 지역에서 QR결제 및 QR출금 서비스를 제공하고 있으며, 각국의 금융기관 및 플랫폼 기업과의 협력을 통해 글로벌 지급결제 네트워크를 확장하고 있다.
dedanhi@newspim.com