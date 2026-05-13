국민솔라, HRE와 국내 첫 GW급 재생에너지 협약… '시민주도 공공개발' 확산

AI 핵심 요약beta
- 국민솔라㈜가 13일 브룩필드 계열 HRE와 1GW 이상 규모 재생에너지 사업을 공동 추진하기로 협약했다.
- 총사업비 1조8000억원 규모로 지역 자산화 30% 이상을 목표로 시민 참여형 공익 모델을 적용한다.
- 국민솔라는 사업 발굴과 지역 협력을, HRE는 투자와 금융 구조 설계를 담당해 공공부지 중심 사업을 확대한다.
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공익형 프로젝트 RE100 기반 마련
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민솔라㈜가 글로벌 자본과 손잡고 대규모 재생에너지 사업 확대에 나섰다.
국민솔라㈜는 13일 서울 영등포구 HRE 회의실에서 브룩필드 계열 에너지 투자 플랫폼 HRE와 업무협약을 체결하고, 태양광 설비용량 1GW 이상 규모의 재생에너지 프로젝트를 공동 추진한다고 밝혔다.
이번 협약은 총사업비 약 1조8000억원 규모로 시민 참여를 기반으로 한 '국민솔라 방식'의 지역에너지 공공개발 모델을 적용하는 것이 핵심이다. 전체 사업의 30% 이상을 지역 자산화하는 구조로 추진된다.
역할 분담도 명확히 했다. 국민솔라㈜는 국내 사업 발굴과 지역 협력, 시민 참여 구조 설계를 맡고, HRE는 투자 검토와 금융 구조 설계, 자본 조달을 담당한다. 양측은 공공부지를 중심으로 한 재생에너지 사업을 확대하며 중장기적으로 1GW 이상 규모 프로젝트를 공동 개발할 계획이다.
국민솔라㈜는 이번 협약을 계기로 사업 영역을 공익형 대규모 프로젝트로 확장한다. 인구감소 지역의 산업 전환형 인프라 구축과 함께 에너지저장장치(BESS), 스마트그리드 등 분산형 에너지 시스템 도입도 병행할 방침이다.
업계에서는 이번 협력이 초기 개발 단계부터 투자와 지역 참여를 결합한 공동개발형 모델이라는 점에 주목하고 있다.
정부의 재생에너지 100GW 확대 정책과 맞물려 공공부지 기반 사업과 시민 참여형 모델 확산에 영향을 줄 수 있다는 평가다. RE100 이행이 필요한 수출 기업들의 재생에너지 수요 대응 측면에서도 활용 가능성이 제기된다.
국민솔라㈜ 관계자는 "시민 주도 에너지 인프라에 글로벌 자본이 결합된 구조"라며 "재생에너지 확대와 RE100 기반 마련에 기여할 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com